تسير 1150 كم بتفويلة.. أرخص سيارة "REEV" في مصر

كتب : محمد جمال

11:25 ص 19/04/2026 تعديل في 11:35 ص
    DFSK E5 الجديدة
    DFSK E5 الجديدة
    DFSK E5 الجديدة
    DFSK E5 الجديدة

تقدم شركة الطارق للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة "DFSK" الصينية في مصر، السيارة DFSK E5 سباعية المقاعد، كأرخص سيارة جديدة تعمل بنظام المدى الممتد REEV خلال شهر أبريل 2026 الجاري.

تعمل السيارة DFSK E5 التي تقدم في مصر لأول مرة، بمنظومة حركة تتكون من محرك كهربائي لدفع العجلات، ومحرك بنزين صغير كمولد كهربائي فقط لشحن البطارية عند الحاجة، وليس لدفع العجلات مباشرة، ما يمنح السيارة مدى أطول وتجربة قيادة كهربائية.

أسعار ومواصفات DFSK E5 الجديدة وأسعارها في مصر:

محرك DFSK E5


تعتمد DFSK E5 الجديدة على نظام دفع كهربائي ممتد المدى مع محرك بنزين 4 سلندر سعة 1.5 لتر، بقوة 174 حصان، وعزم الدوران الأقصى إلى 300 نيوتن متر، مع ناقل حركة أتوماتيك ومدى سير 1.150 كم بخزان وقود واحد فقط.

أبعاد DFSK E5


تأتي DFSK E5 سباعية المقاعد الجديدة كليًا بطول 4.760 مم، وعرض 1.865 مم، وارتفاع 1.710 مم، بينما يصل طول قاعدة العجلات إلى 2.785 مم.

تجهيزات DFSK E5


تأتي سيارة DFSK سباعية المقاعد الجديدة كليًا بشاشة مركزية مقاس 12.3 بوصة تستخدم للتحكم في وظائف السيارة المختلفة، إلى جانب لوحة شحن لاسلكي للهواتف الذكية Wireless Charging Pad.

كما تم تجهيز السيارة بنظام صوتي فاخر Premium Audio System يضم 12 مكبر صوت موزعة داخل المقصورة

أنظمة الأمان والسلامة بـDFSK E5


تقدم DFSK E5 بمجموعة من أنظمة الأمان والسلامة المميزة في مقدمتها 6 وسائد هوائية، إلى جانب نظام مساعدة الركن البانورامي بزاوية 360 درجة، ونظام تحذير ربط حزام الأمان، ونظام المساعدة على الكبح.

أسعار DFSK E5


قدمت DFSK E5 الصينية الجديدة بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي مليون و255 ألف جنيه ، وتقدم مع ضمان 7 سنوات أو 150 ألف كم أيهما أقرب.

