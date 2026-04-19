شنت القوات الأمريكية والإسرائيلية سلسلة من الضربات الجوية المكثفة التي استهدفت منشآت صحية ومستشفيات في إيران خلال "المرحلة النشطة من الحرب"، مما تسبب في حالة من الذعر وأجبر الطواقم الطبية على إخلاء المرضى تحت وطأة القصف.

مشاهد مأساوية من داخل المستشفيات

وثقت مقاطع فيديو وصور مشاهد مؤثرة لطواقم طبية وهم يُسارعون لنقل الأطفال "الخدج" وحديثي الولادة إلى مناطق آمنة خارج المستشفيات المستهدفة، وسط ظروف قاسية ونقص في التجهيزات الطبية اللازمة لنقل مثل هذه الحالات الحرجة، وذلك في محاولة لإنقاذ حياتهم من الدمار الذي لحق بالمباني الصحية.

Massive U.S.–Israeli strikes hitting hospitals in Iran, forcing staff to evacuate newborns during the active phase of the war.



— Clash Report (@clashreport) April 19, 2026

استهداف القطاع الصحي

تأتي هذه الهجمات ضمن موجة واسعة من الغارات التي طالت البنية التحتية المدنية، مما أدى إلى خروج عدة مستشفيات عن الخدمة تماما، وزاد من تفاقم "الأزمة الإنسانية" في ظل استمرار العمليات العسكرية الميدانية.