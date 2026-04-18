في يوليو 1998، عاد المهاجم المصري حسام حسن إلى صفوف النادي الأهلي بعد انتهاء أزمته الاحترافية مع نادي كوجالي سبور التركي.

تفاصيل تجديد عقد حسام حسن عام 1998

وجدد حسام تعاقده مع الأحمر في حضور عدلي القيعي، وبالتحديد في يوم 2 مايو 1998.

وجاءت عودة حسام بعد اتفاق يقضي بتعهد اللاعب بسداد غرامة مالية لناديه التركي السابق بنظام التقسيط، وهو ما أدي إلى إعادة قيده في صفوف القلعة الحمراء ليستمر مع الفريق حتى عام 1999 قبل انتقاله لاحقاً إلى نادي العين الإماراتي.

أرقام حسام حسن

حسام من مواليد 10 أغسطس 1966، ويعتبر أحد أبرز المهاجمين في تاريخ الكرة المصرية وصاحب مسيرة حافلة امتدت لعدة أندية داخل وخارج مصر، من بينها الأهلى والزمالك وباوك اليوناني ونيوشاتيل السويسري والمصري والترسانة والاتحاد السكندري، إضافة إلى تجربته مع العين الإماراتي.



وخلال مسيرته مع الأهلى ترك حسام حسن بصمة تهديفية بارزة، إذ سجل 109 أهداف في بطولة الدوري ليكون الهداف التاريخي للنادي في المسابقة بالتساوي مع محمود الخطيب.



كما يعد ثاني هدافي الدوري المصري عبر التاريخ برصيد 168 هدفاً موزعة بين أنديته المختلفة إلى جانب تتويجه مرتين بلقب هداف الدوري الأولى مع الأهلي موسم 1998-1999 برصيد 15 هدفاً والثانية مع الزمالك موسم 2001-2002 برصيد 18 هدفاً.



ويصنف حسام حسن كأكثر لاعب تتويجاً بلقب الدوري المصري برصيد 14 بطولة، منها 11 مع الأهلي و3 مع الزمالك، كما نجح في الجمع بين التتويج بدوري أبطال أفريقيا مع الأهلي عام 1987 ومع الزمالك عام 2002، وذلك وفقاً لبيانات حساب الاتحاد المصري لكرة القدم.



وعلى المستوى القاري، سجل 27 هدفاً في بطولات الأندية الأفريقية "17 مع الأهلي و10 مع الزمالك"، بينما بلغ إجمالي بطولاته في مسيرته مع الأندية والمنتخب 41 بطولة.



"منافسة أقوى المنتخبات".. مرموش يتحدث عن مشاركة منتخب مصر في كأس العالم 2026

"أكبر قلعة رياضية".. جدل كبير بين أحمد سليمان وإكرامي بسبب الأهلي والزمالك