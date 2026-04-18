دوري أبطال أفريقيا

نهضة بركان

1 0
21:00

الجيش الملكي

الدوري المصري

المقاولون العرب

2 0
20:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

وادي دجلة

2 0
20:00

البنك الأهلي

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

0 1
21:00

مانشستر يونايتد

قصة صورة مع القيعي.. حكاية عودة حسام حسن للأهلي في التسعينات

كتب : نهي خورشيد

10:15 م 18/04/2026 تعديل في 10:28 م
    صور نادرة لحسام وإبراهيم حسن (6) (1)
    صور نادرة لحسام وإبراهيم حسن (3) (1)
    صور نادرة لحسام وإبراهيم حسن (4) (1)
    صور نادرة لحسام وإبراهيم حسن (5) (1)
    صور نادرة لحسام وإبراهيم حسن (19) (1)
    صور نادرة لحسام وإبراهيم حسن (21) (1)
    صور نادرة لحسام وإبراهيم حسن (16) (1)
    صور نادرة لحسام وإبراهيم حسن (20) (1)

في يوليو 1998، عاد المهاجم المصري حسام حسن إلى صفوف النادي الأهلي بعد انتهاء أزمته الاحترافية مع نادي كوجالي سبور التركي.

تفاصيل تجديد عقد حسام حسن عام 1998

وجدد حسام تعاقده مع الأحمر في حضور عدلي القيعي، وبالتحديد في يوم 2 مايو 1998.

وجاءت عودة حسام بعد اتفاق يقضي بتعهد اللاعب بسداد غرامة مالية لناديه التركي السابق بنظام التقسيط، وهو ما أدي إلى إعادة قيده في صفوف القلعة الحمراء ليستمر مع الفريق حتى عام 1999 قبل انتقاله لاحقاً إلى نادي العين الإماراتي.

أرقام حسام حسن

حسام من مواليد 10 أغسطس 1966، ويعتبر أحد أبرز المهاجمين في تاريخ الكرة المصرية وصاحب مسيرة حافلة امتدت لعدة أندية داخل وخارج مصر، من بينها الأهلى والزمالك وباوك اليوناني ونيوشاتيل السويسري والمصري والترسانة والاتحاد السكندري، إضافة إلى تجربته مع العين الإماراتي.

وخلال مسيرته مع الأهلى ترك حسام حسن بصمة تهديفية بارزة، إذ سجل 109 أهداف في بطولة الدوري ليكون الهداف التاريخي للنادي في المسابقة بالتساوي مع محمود الخطيب.

كما يعد ثاني هدافي الدوري المصري عبر التاريخ برصيد 168 هدفاً موزعة بين أنديته المختلفة إلى جانب تتويجه مرتين بلقب هداف الدوري الأولى مع الأهلي موسم 1998-1999 برصيد 15 هدفاً والثانية مع الزمالك موسم 2001-2002 برصيد 18 هدفاً.

ويصنف حسام حسن كأكثر لاعب تتويجاً بلقب الدوري المصري برصيد 14 بطولة، منها 11 مع الأهلي و3 مع الزمالك، كما نجح في الجمع بين التتويج بدوري أبطال أفريقيا مع الأهلي عام 1987 ومع الزمالك عام 2002، وذلك وفقاً لبيانات حساب الاتحاد المصري لكرة القدم.

وعلى المستوى القاري، سجل 27 هدفاً في بطولات الأندية الأفريقية "17 مع الأهلي و10 مع الزمالك"، بينما بلغ إجمالي بطولاته في مسيرته مع الأندية والمنتخب 41 بطولة.

"منافسة أقوى المنتخبات".. مرموش يتحدث عن مشاركة منتخب مصر في كأس العالم 2026

"أكبر قلعة رياضية".. جدل كبير بين أحمد سليمان وإكرامي بسبب الأهلي والزمالك

3 عقبات تهدد اتفاق أمريكا وإيران رغم "تفاؤل ترامب"
بعد ثبوت اضطرابه النفسي.. حفظ التحقيقات في قضية "مذبحة كرموز" بالإسكندرية
أحدث صور للكعبة المشرفة وحِجر إسماعيل بعد انتهاء أعمال الصيانة -(صور)
" كل حاجة وحشة من غيرك"..نجل سليمان عيد يحيي الذكرى الأولى لرحيله
الحرس الثوري يحذر السفن من الاقتراب: "لا نكترث بتصريحات ترامب"
