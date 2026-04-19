أصدرت هيئة الدواء المصرية تحذيرًا جديدًا من وجود عبوات مجهولة المصدر لأحد المضادات الحيوية بالأسواق.

وتضمن المنشور الذي حمل رقم 28 لسنة 2026، تحذير من التشغيلة رقم "FEG026" من مستحضر "Tavanic 500 mg"، والمنسوب إنتاجها إلى شركة "Sanofi"، مؤكدة ضرورة توخي الحذر من تداول هذه العبوات في السوق.

وأوضحت الهيئة أن سبب التحذير يأتي بناءً على ما ورد من شركة "سانوفي" صاحبة المستحضر، والتي أفادت أن بعض العبوات المتداولة في السوق والتي تحمل رقم التشغيلة ذاته، هي عبوات مجهولة المصدر.

ويُستخدم مستحضر "Tavanic 500 mg" كمضاد حيوي واسع المجال لعلاج عدد من أنواع العدوى البكتيرية، وفقًا للاستخدامات الطبية المقررة له.

وقررت هيئة الدواء وقف تداول وضبط وتحريز العبوات المشتبه بها، مع التأكيد على أهمية عدم تداولها لحين التحقق من مصدرها، مشددة على أنه في حال وجود أي شك في العبوات المتداولة يجب الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية عبر الخط الساخن 15301 أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي.

تحذيرات سابقة من هيئة الدواء

وسبق أن أصدرت هيئة الدواء المصرية منشورين خلال شهر أبريل 2026، حذرت فيهما من مستحضرات دوائية مغشوشة وأخرى غير مطابقة للمواصفات، مع التشديد على وقف تداولها وسحبها من الأسواق.

وفي منشور غش تجاري، حذرت الهيئة من مستحضر "Cialis 20 MG"، تشغيلة رقم D753224، والمستورد بواسطة شركة "أختانون للتجارة والتوزيع".

وأوضحت أن سبب التحذير يعود إلى إفادة الشركة بوجود عبوات مقلدة من المستحضر في السوق.

ماذا تفعل مع تلك الأدوية المغشوشة؟

أكدت هيئة الدواء أن هذه التنبيهات خاصة بالتشغيلات الواردة في المنشورات فقط ولا تنطبق على تداول هذه المستحضرات بشكل عام.

دعت هيئة الدواء الصيدليات ومنافذ التوزيع إلى التوقف عن تداول التشغيلات المذكورة في المنشور.

وبالنسبة للمواطنين، ففي حالة الشك أو الحاجة إلى المزيد من الاستفسارات، يمكن التواصل مع الهيئة عبر الخط الساخن 15301 أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي

وأوضح مصدر بالهيئة، أن هذه التحذيرات تأتي كإجراء احترازي بناءً على التحاليل الدورية التي تجريها الهيئة للأصناف الدوائية، سواءً خلال مراحل إنتاجها بالمصانع، أو بعد نزولها الأسواق في الصيدليات والمخازن.

تحذيرات جديدة من أدوية مغشوشة.. بينها علاج لتضخم البروستاتا