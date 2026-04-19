تُعد منطقة اللايت هاوس بمدينة دهب في جنوب سيناء واحدة من أبرز المقاصد السياحية التي تستقطب عشاق الطبيعة والرياضات المائية، لما تتمتع به من جمال طبيعي فريد وتنوع مذهل في الحياة البحرية، خاصة خلال فترات الغوص الليلي التي تكشف عالمًا مختلفًا تحت سطح الماء.

أسرار الغوص في اللايت هاوس

قال عمر الشامي، مدرب غطس بمدينة دهب، إن هذه المنطقة تتميز بخصائص فريدة تجعلها مفضلة لدى السائحين من مختلف الجنسيات، موضحًا أن قاع البحر يشهد تغيرًا كبيرًا بين الليل والنهار، حيث تظهر كائنات بحرية ليلية لا يمكن رؤيتها خلال ساعات النهار، ما يمنح تجربة الغوص طابعًا استثنائيًا.

الغوص ليلًا.. تجربة مختلفة

وأضاف أن كثيرين يتساءلون عن الأضواء التي تظهر في مياه البحر ليلًا، موضحًا أنها ناتجة عن استخدام الغواصين لكشافات إضاءة تساعدهم على استكشاف تفاصيل الحياة البحرية، وأكد أن رحلات الغوص الليلية تتيح النزول لأعماق تتجاوز 30 مترًا، ما يمنح السائحين فرصة استكشاف عالم مليء بالتفاصيل المدهشة.

تنوع بيولوجي وشعاب مرجانية

وأشار إلى أن منطقة اللايت هاوس تُعد موقعًا مميزًا لممارسة الغوص والسنوركلينج، لما تحتويه من شعاب مرجانية متنوعة وتكوينات طبيعية خلابة، مؤكدًا أهمية توعية السائحين بالحفاظ على البيئة البحرية وعدم الإضرار بالشعاب، التي تمثل عنصرًا أساسيًا في جذب الزوار.

من أكثر المناطق أمانًا

من جانبه، قال محسن جعفر، خبير سياحي، إن الغوص الليلي في اللايت هاوس يعد نشاطًا شائعًا وآمنًا في مدينة دهب، حيث تتوافر عوامل الأمان بشكل كبير، لافتًا إلى أن انعكاسات الإضاءة تحت الماء تضفي مشهدًا بصريًا ساحرًا يجذب هواة التصوير والغوص.

متحف تحت الماء يجذب السائحين

وأضاف أن المنطقة تضم واحدًا من أبرز المعالم الفريدة، وهو متحف تحت الماء يحتوي على تماثيل صُممت بمواد صديقة للبيئة البحرية، ما يساعد على نمو الشعاب المرجانية حولها، وتحولها إلى بيئة جاذبة للأسماك، الأمر الذي يعزز من جاذبية الموقع سياحيًا.

موقع مميز وخدمات متكاملة

وتقع منطقة اللايت هاوس في قلب مدينة دهب، وتوفر للزائرين تجربة متكاملة تجمع بين الاستمتاع بالشواطئ، وممارسة السباحة والغوص، إلى جانب التنزه وسط مجموعة من المطاعم والمقاهي السياحية، فضلًا عن المحلات التجارية التي تلبي احتياجات السائحين.