الكونفيدرالية الأفريقية

أولمبيك آسفي

- -
21:00

اتحاد العاصمة

الدوري المصري

الجونة

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
15:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
17:30

أرسنال

بعد قرار معتمد جمال.. الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة بيراميدز بالدوري

كتب : محمد خيري

12:10 م 19/04/2026

فريق الزمالك

يبدأ الفريق الأول لنادي الزمالك استعداداته لمواجهة بيراميدز في الدوري الممتاز، وذلك بعد قرار الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال باستئناف التدريبات مساء اليوم الأحد.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع بيراميدز يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري، في مواجهة مرتقبة بين الفريقين.

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة من التدريبات أمس السبت، عقب التعادل مع شباب بلوزداد، وهي النتيجة التي منحت الفريق بطاقة التأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يتأهل لنهائي الكونفدرالية

ونجح الزمالك في بلوغ النهائي بعدما استفاد من فوزه في مباراة الذهاب بهدف دون رد، قبل أن يفرض التعادل السلبي نفسه في لقاء الإياب الذي أُقيم على ستاد القاهرة الدولي.

ويترقب الفريق الأبيض تحديد منافسه في النهائي، حيث ينتظر الفائز من مواجهة أولمبيك آسفي واتحاد العاصمة، لتحديد الطرف الثاني في المباراة النهائية للبطولة القارية.

