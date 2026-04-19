وجّه رضا عبدالعال، نجم الزمالك السابق، رسالة مهمة إلى النادي الأبيض، مؤكدًا أن مواجهة بيراميدز المقبلة، تمثل نقطة تحول حاسمة في سباق التتويج بالدوري المصري.

وأوضح عبدالعال، خلال تصريحاته عبر قناة «TEN»، أن فوز الزمالك في هذه المباراة سيقربه بنسبة تصل إلى 80% من التتويج باللقب، خاصة إذا نجح بعدها في الحفاظ على نتائجه أمام النادي الأهلي، حتى في حال التعادل، بما يضمن له الاستمرار في الصدارة.

وأشار إلى أن تحقيق الفوز على بيراميدز سيُشعل المنافسة على المركز الثاني بين الأهلي وبيراميدز، في ظل أفضلية واضحة للزمالك في سباق القمة.

خوان بيزيرا يقدم أداء مميز

وأشاد عبدالعال بدور جماهير الزمالك في دعم الفريق، مؤكدًا أنها عنصر مؤثر في تحفيز اللاعبين، كما أثنى على الأداء الفني للاعب البرازيلي خوان بيزيرا.

كما سلط الضوء على دور الإدارة، مشيرًا إلى أن جون إدوارد، المدير الرياضي يُعد من أبرز من عملوا في ملف التعاقدات خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب عبد الناصر محمد مدير الكرة، الذي أشاد بتصرفاته الإيجابية في التعامل مع اللاعبين، ومن بينها دعمه لـ أحمد فتوح لاعب الفريق في إحدى المباريات الماضية.

واختتم حديثه بالإشارة إلى الروح الإيجابية داخل الفريق، لافتًا إلى تفاعل اللاعبين مع الجماهير عقب المباريات، مثل ما قام به محمد عواد برفقة المهدي سليمان، معتبرًا أن هذه الأجواء انعكاس مباشر لعمل الإدارة والجهاز الفني.