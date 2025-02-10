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كتب - محمد خيري:

واصل عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق الأول بنادي الزمالك تدريبات التأهيلية في مران الأبيض، في ظل معاناته من الإصابة.

وغاب عبدالله السعيد عن مباراة الزمالك الماضية، أمام الإسماعيلي، بعدما تعرض للإصابة في مواجهة بيراميدز، في الجولة قبل الماضية.

ويعاني عبدالله السعيد من آلام في الظهر وعضلة السمانة، ويغيب عن الملاعب لمدة 10 أيام، ويسعى الجهاز الطبي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة المقبلة.

هل يلحق السعيد بمباراة القمة

ويلتقي الزمالك أمام الأهلي يوم 22 من الشهر الحالي، في الجولة الـ15 من بطولة الدوري المصري الممتاز على استاد القاهرة الدولي.

ويعمل الجهاز الطبي لفريق الزمالك على تجهيز السعيد لمباراة الأهلي، في ظل اعتماد الجهاز الفني على جهوده بشكل أساسي، وفضل عدم المجازفة به في المباراة المقبلة ليصبح جاهز تماما في مواجهة القمة.