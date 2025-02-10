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هل يلحق بالقمة؟.. ما هي إصابة عبدالله السعيد ومدة غيابه عن الملاعب؟

05:31 ص الإثنين 10 فبراير 2025
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    عبد الله السعيد
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    عبد الله السعيد وزوجته فى سيلفى النظارات
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    عبد الله السعيد فى لحظة مرح مع أبناؤه
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    عبد الله السعيد وزوجته
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    عبد الله السعيد وزوجته
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    عبد الله السعيد يستعيد زكريات الطفولة مع ابناؤه
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    عبد الله السعيد
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    عبد الله السعيد وزوجته
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    عبد الله السعيد وزوجته
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    عبد الله السعيد مع لاعبي الزمالك يحتفل بالسوبر_Easy-Resize.com
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    عبد الله السعيد وزوجته (8) (1)
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    عبد الله السعيد وزوجته (10)
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    عبد الله السعيد
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    عبد الله السعيد لاعب الزمالك
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    عبد الله السعيد
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    عبد الله السعيد وناصر ماهر
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    عبد الله السعيد
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    عبد الله الله السعيد لاعب الزمالك
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كتب - محمد خيري:

واصل عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق الأول بنادي الزمالك تدريبات التأهيلية في مران الأبيض، في ظل معاناته من الإصابة.

وغاب عبدالله السعيد عن مباراة الزمالك الماضية، أمام الإسماعيلي، بعدما تعرض للإصابة في مواجهة بيراميدز، في الجولة قبل الماضية.

ويعاني عبدالله السعيد من آلام في الظهر وعضلة السمانة، ويغيب عن الملاعب لمدة 10 أيام، ويسعى الجهاز الطبي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة المقبلة.

هل يلحق السعيد بمباراة القمة

ويلتقي الزمالك أمام الأهلي يوم 22 من الشهر الحالي، في الجولة الـ15 من بطولة الدوري المصري الممتاز على استاد القاهرة الدولي.

ويعمل الجهاز الطبي لفريق الزمالك على تجهيز السعيد لمباراة الأهلي، في ظل اعتماد الجهاز الفني على جهوده بشكل أساسي، وفضل عدم المجازفة به في المباراة المقبلة ليصبح جاهز تماما في مواجهة القمة.

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