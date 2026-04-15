دوري أبطال أوروبا

أرسنال

0 0
21:00

سبورتنج لشبونة

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

1 1
21:00

ريال مدريد

الدوري السعودي

النصر

1 0
20:00

الاتفـــــاق

اتحاد الكرة يحيل عضو لجنة التحكيم للتحقيق.. ماذا التفاصيل؟

كتب : محمد عبد الهادي

06:14 م 15/04/2026 تعديل في 08:06 م

السيد مراد

اتخذ المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، قرارًا هامًا مساء اليوم الأربعاء، بإحالة السيد مراد، عضو لجنة الحكام، إلى التحقيق عقب حفل تسليم الشارات الدولية الذي أقيم اليوم.

وأقام الاتحاد المصري لكرة القدم، ظهر اليوم الأربعاء، حفل تسليم الشارات الدولية للحكام المشاركين في بطولة كأس العالم 2026.

وجاء قرار تحويل السيد مراد للتحقيق، بسبب التجاوزات التي قام بها خلال حفل تسليم الشارات الدولية للحكام، وهو ما رآه المجلس مخالفًا لأسس الانضباط خلال الفعالية الرسمية.

بيان الاتحاد المصري لكرة القدم

قرر المهندس هانى أبوريدة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إحالة السيد مراد، عضو لجنة الحكام، إلى التحقيق، على خلفية ما بدر منه من تجاوزات، خلال تقديم حفل تسليم الشارات الدولية للحكام.

ويأتي قرار رئيس الاتحاد، في إطار الحرص على فرض الانضباط والالتزام باللوائح، والحفاظ على حالة من الاحترام داخل الفعاليات الرسمية التابعة للاتحاد.

فيديو قد يعجبك



هند سعيد صالح تكشف حقيقة بيع سيارة نُسبت لوالدها الراحل
ذروة الموجة الحارة.. توقعات حالة طقس الخميس
أحمد الفيشاوي يستعرض عضلاته وجسده المليء بـ"الوشوم" في حمام السباحة (فيديو)
البيت الأبيض: الرئيس الصيني أبلغ ترامب بعدم تزويد إيران بأسلحة
"بحبك يا أحمد".. طليقة أحمد مكي تنشر صورته وتوجه له رسالة رومانسية
مفاوضات إيران وأمريكا.. أكسيوس: تقدم نحو التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب
لماذا تراجعت أسعار الذهب في مصر رغم صعود الأونصة عالميا؟ - تقرير
الإسكان تحسم الجدل بشأن فتح حجز شقق سكن لكل المصريين 9