مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
21:00

برشلونة

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00

الإسماعيلي

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
21:00

باريس سان جيرمان

جميع المباريات

إعلان

"فحوصات إضافية".. كولومبوس كرو الأمريكي يعلن تطورات إصابة وسام أبو علي

كتب : يوسف محمد

03:34 م 14/04/2026 تعديل في 03:38 م
    وسام أبو علي (2)
    وسام أبو علي (5)
    وسام أبو علي
    وسام أبو علي (9)
    وسام أبو علي (6)
    وسام أبو علي (7)
    وسام أبو علي (10)
    وسام أبو علي (12)
    وسام أبو علي (3)
    وسام أبو علي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن فريق كولومبوس كرو الأمريكي، أن نجم الفريق وسام أبو علي سيخضع لعملية جراحية خلال الفترة المقبلة، بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال مشاركته في اللقاء الماضي أمام أورلاندو سيتي.

وتعرض وسام أبو علي لإصابة قوية خلال مشاركته مع كولومبوس كرو، في مباراة أمام فريق أورلاندو سيتي بالدوري الأمريكي، قبل أن يعلن اللاعب أمس تفاصيل الإصابة رسميا، التي أكد أنها عبارة عن قطع في الرباط الصليبي. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

كولومبوس كرو يعلن تفاصيل إصابة وسام أبو علي

وأكد نادي كولومبوس كرو، من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أن الفحوصات الإضافية التي خضع لها وسام أبو علي في أمس، أكدت إصابته بقطع في الرباط الصليبي والغضروف في ركبته اليمنى.

كما أكد النادي، أن اللاعب سيخضع لعمية جراحية خلال الفترة المقبلة، وأنه سيغيب عن مباريات الفريق في بقية الموسم الحالي 2025-2026.

ماذا قدم وسام أبو علي مع كولومبوس كرو؟

وانضم أبو علي إلى كولومبوس كرو الأمريكي، في يوليو من العام الماضي 2025، قادما من النادي الأهلي بعقد حتى عام 2027.

وشارك اللاعب مع الفريق الأمريكي خلال الفترة الماضي، في 12 مباراة بمختلف البطولات، ساهم خلالهم في 10 أهداف بواقع تسجيل 8 أهداف وصناعة هدفين.

أقرأ أيضًا:

وسام أبو علي النادي الأهلي كولومبوس كرو الأمريكي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

زووم

"صباح الفل".. فرنش مونتانا يتحدث باللهجة المصرية في حفله مع تامر حسني
7 وفيات.. مصدر يكشف قيمة تعويضات ضحايا حادث حريق مصنع بالزاوية الحمراء
أخبار مصر

7 وفيات.. مصدر يكشف قيمة تعويضات ضحايا حادث حريق مصنع بالزاوية الحمراء
أخبار البنوك

تفاقم عجز الميزان التجاري 15.4% خلال 6 أشهر بسبب ضغط الاستيراد
حوادث وقضايا

رفضت الزواج منه فاعتدى عليها.. كشف ملابسات فيديو تحرش بفتاة في الجيزة
شئون عربية و دولية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بالخطوات والتكلفة والعائد.. كيف تحول سطح منزلك لمحطة كهرباء وتبيع التيار للشركة عبر "صافي القياس"؟
5 عوامل تتحكم في المستقبل .. مؤسسات وبنوك دولية تعدل توقعاتها لسعر الفائدة في مصر
ضربة كبيرة للاحتلال.. إيطاليا تعلق اتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل
موجة غلاء تضرب زيوت السيارات بمصر.. ومسؤول: "أمر طبيعي وقد تزيد مجددا"