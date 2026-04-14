أعلن فريق كولومبوس كرو الأمريكي، أن نجم الفريق وسام أبو علي سيخضع لعملية جراحية خلال الفترة المقبلة، بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال مشاركته في اللقاء الماضي أمام أورلاندو سيتي.

وتعرض وسام أبو علي لإصابة قوية خلال مشاركته مع كولومبوس كرو، في مباراة أمام فريق أورلاندو سيتي بالدوري الأمريكي، قبل أن يعلن اللاعب أمس تفاصيل الإصابة رسميا، التي أكد أنها عبارة عن قطع في الرباط الصليبي.

كولومبوس كرو يعلن تفاصيل إصابة وسام أبو علي

وأكد نادي كولومبوس كرو، من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أن الفحوصات الإضافية التي خضع لها وسام أبو علي في أمس، أكدت إصابته بقطع في الرباط الصليبي والغضروف في ركبته اليمنى.

كما أكد النادي، أن اللاعب سيخضع لعمية جراحية خلال الفترة المقبلة، وأنه سيغيب عن مباريات الفريق في بقية الموسم الحالي 2025-2026.

ماذا قدم وسام أبو علي مع كولومبوس كرو؟

وانضم أبو علي إلى كولومبوس كرو الأمريكي، في يوليو من العام الماضي 2025، قادما من النادي الأهلي بعقد حتى عام 2027.

وشارك اللاعب مع الفريق الأمريكي خلال الفترة الماضي، في 12 مباراة بمختلف البطولات، ساهم خلالهم في 10 أهداف بواقع تسجيل 8 أهداف وصناعة هدفين.

