شدد الإعلامي أحمد موسى على أن العقيدة المصرية تقوم على عدم الاعتداء على الآخرين، مع التمسك ببناء وامتلاك قوة عسكرية رادعة قادرة على تأمين الدولة وحماية مقدراتها، مستشهداً بكلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي حملت رسائل حاسمة للجميع بأن "محدش يقدر" على المساس بمصر، واصفاً الدولة المصرية بأنها دولة تتمتع بشرف الخصومة والأداء.

أحمد موسى يكشف تفاصيل الوساطة المصرية بين طهران وواشنطن

قال موسى، خلال حلقة برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن الدبلوماسية المصرية تبذل جهوداً استثنائية في ملفات معقدة، من بينها: الوساطة الحالية بين طهران وواشنطن، لافتاً إلى أن الحفاوة الكبيرة التي ظهرت في لقاء وزير الخارجية المصري بنظيره الأمريكي تعكس حجم التقدير الدولي لمكانة القاهرة.

وأضاف أن وزير الخارجية الأمريكي حرص على إطلاع الدكتور بدر عبد العاطي على كافة المستجدات والتطورات الراهنة، موضحاً أن التحركات المصرية لا تهدأ في سبيل وضع حد للحروب الدائرة، انطلاقاً من دور مصر التاريخي في دعم استقرار المنطقة العربية وحماية أمنها القومي.

موقف مصر تجاه السد

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن الموقف المصري تجاه قضية السد الإثيوبي واضح تماماً للإدارة الأمريكية، وهم يدركون جيداً ماذا يعني هذا الملف بالنسبة للشعب المصري، مؤكداً أن هذه الرؤية المصرية ثابتة وراسخة ولن تشهد أي تغيير مهما كانت الضغوط.

وقال في ختام حديثه إن مصر توازن بين دورها كصانعة للسلام ووسيط موثوق وبين تمسكها بحقوقها الأصيلة، مشيراً إلى أن القوة العسكرية والدبلوماسية يسيران جنباً إلى جنب لحماية السيادة المصرية.

