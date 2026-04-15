إعلام إيراني: طهران ترفض "تمديد الهدنة" وتطالب واشنطن بتنفيذ التزاماتها

كتب : مصطفى الشاعر

10:09 م 15/04/2026

إيران وأمريكا

كشفت مصادر سياسية مطلعة لوكالة "تسنيم"، عن رفض الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حتى هذه اللحظة، طلبا تقدّم به الجانب الأمريكي لتمديد اتفاق وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين إضافيين، وسط تمسك طهران بضرورة تنفيذ الالتزامات القائمة أولا.

رفض التمديد "حتى الآن"

أفاد مراسل الوكالة الإيرانية، وفقا لمعلومات حصرية، بأنه على الرغم من المساعي الأمريكية للحصول على موافقة إيرانية لتمديد الهدنة لأسبوعين، إلا أن الجانب الإيراني "لم يستجب لهذا الطلب"، في إشارة واضحة إلى وجود تحفظات جوهرية على السلوك الأمريكي.

الأولويات الإيرانية: التنفيذ لا التمديد

بحسب المصادر، فإن الرؤية الإيرانية تستند إلى أن الولايات المتحدة مطالبة، بدلا من السعي وراء التمديد، بـ"الوفاء بكامل تعهداتها المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار الحالي".

وترى طهران، أن أي خطوة قادمة مرهونة بتخلي واشنطن عن "سياسة المطالب التوسعية" (الزيادة في المطالب) والتوقف عن المماطلة في مسار المفاوضات.

الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية مفاوضات باكستان حرب إيران إيران وأمريكا اتفاق وقف إطلاق النار

