تفاقمت أزمة النادي الأهلي مع محمود وفا، حكم مباراة الأحمر ضد سيراميكا كليوباتر، فبالتزامن مع موعد اجتماع مجلس إدارة الأهلي، منح الاتحاد المصري لكرة القدم وفا الشارة الدولية.

اجتماع عاجل للأهلي

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماعا طارئا، في الرابعة عصر اليوم الأربعاء، بحضور جميع أعضاءه، لبحث عدة ملفات منها الأزمة الأخيرة مع اتحاد الكرة.

أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة

تعود جذور أزمة النادي الأهلي مع الاتحاد المصري لكرة القدم، إلى مباراة الفريق ضد سيراميكا كليوباترا، عندما تقدم الأحمر بشكوى ضد الحكم محمود وفا، مدعيا أنه تجاوز في حق اللاعبين ورفض عدم احتساب ركلة جزاء صحيحة.

واتهم الأهلي محمود وفا بتوجيه ألفاظ غير لائقة لمحمد الشناوي قائد وتوجيه السباب لحسين الشحات، ودفع محمود حسن تريزيجيه، وطالب بتوقيع عقوبة مؤقتة على الحكم بإيقافه، وفقا للمادة رقم 17 إذ اعتبر النادي التجاوز في حق لاعبيه من الحالات الطارئة حتى الانتهاء من التحقيق مع الحكم وتوقيع العقوبة الانضباطية.

وطالب الأهلي الاستماع إلى محادثة محمود وفا مع غرفة تقنية الفيديو "فار"، واشترط الاتحاد المصري حضور ممثلين فقط من الجهاز الفني أو الإداري لجلسة الاستماع، في حين أوفد الأهلي بعثة برئاسة سيد عبد الحفيظ، قبل أن تغادر مقر الاتحاد بعد منعها من حضور الجلسة.

تكريم محمود وفا

كرم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة ولجنة الحكام برئاسة أوسكار رويز، محمود وفا ومنحاه الشارة الدولية، بعد اختياره من لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

