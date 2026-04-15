من المطالبة بإيقافه لـ"تكريم دولي".. أزمة الأهلي ومحمود وفا تشتعل

كتب : هند عواد

03:16 م 15/04/2026
تفاقمت أزمة النادي الأهلي مع محمود وفا، حكم مباراة الأحمر ضد سيراميكا كليوباتر، فبالتزامن مع موعد اجتماع مجلس إدارة الأهلي، منح الاتحاد المصري لكرة القدم وفا الشارة الدولية.

اجتماع عاجل للأهلي

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماعا طارئا، في الرابعة عصر اليوم الأربعاء، بحضور جميع أعضاءه، لبحث عدة ملفات منها الأزمة الأخيرة مع اتحاد الكرة.

أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة

تعود جذور أزمة النادي الأهلي مع الاتحاد المصري لكرة القدم، إلى مباراة الفريق ضد سيراميكا كليوباترا، عندما تقدم الأحمر بشكوى ضد الحكم محمود وفا، مدعيا أنه تجاوز في حق اللاعبين ورفض عدم احتساب ركلة جزاء صحيحة.

واتهم الأهلي محمود وفا بتوجيه ألفاظ غير لائقة لمحمد الشناوي قائد وتوجيه السباب لحسين الشحات، ودفع محمود حسن تريزيجيه، وطالب بتوقيع عقوبة مؤقتة على الحكم بإيقافه، وفقا للمادة رقم 17 إذ اعتبر النادي التجاوز في حق لاعبيه من الحالات الطارئة حتى الانتهاء من التحقيق مع الحكم وتوقيع العقوبة الانضباطية.

وطالب الأهلي الاستماع إلى محادثة محمود وفا مع غرفة تقنية الفيديو "فار"، واشترط الاتحاد المصري حضور ممثلين فقط من الجهاز الفني أو الإداري لجلسة الاستماع، في حين أوفد الأهلي بعثة برئاسة سيد عبد الحفيظ، قبل أن تغادر مقر الاتحاد بعد منعها من حضور الجلسة.

تكريم محمود وفا

كرم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة ولجنة الحكام برئاسة أوسكار رويز، محمود وفا ومنحاه الشارة الدولية، بعد اختياره من لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

محمود وفا الأهلي الاتحاد المصري لكرة القدم

استقرت أسبوعًا في معدتها.. كواليس استخراج "سوستة" من معدة طفلة بكفر الشيخ-
أخبار المحافظات

استقرت أسبوعًا في معدتها.. كواليس استخراج "سوستة" من معدة طفلة بكفر الشيخ-
الاستعداد المسبق.. بيان مهم من "السياحة" بشأن الحج 2026
أخبار مصر

الاستعداد المسبق.. بيان مهم من "السياحة" بشأن الحج 2026
طارق نور يعتذر عن رئاسة الشركة المتحدة وتكليف السعدي قائمًا بالأعمال
أخبار مصر

طارق نور يعتذر عن رئاسة الشركة المتحدة وتكليف السعدي قائمًا بالأعمال
من الشاشة لـ الشهرة.. حكاية "تويتي" أشهر طائر كرتوني في العالم
علاقات

من الشاشة لـ الشهرة.. حكاية "تويتي" أشهر طائر كرتوني في العالم
تقرير.. لماذا تراجعت أسعار الذهب في مصر رغم صعود الأونصة عالميا؟
اقتصاد

تقرير.. لماذا تراجعت أسعار الذهب في مصر رغم صعود الأونصة عالميا؟

