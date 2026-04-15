دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
21:00

سبورتينج لشبونة

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

- -
21:00

ريال مدريد

الدوري السعودي

النصر

- -
20:00

الاتفـــــاق

رئيس الإسماعيلي يطلق تصريحات نارية: الكل يتكاتف لإسقاط الدراويش

كتب : محمد خيري

04:31 م 15/04/2026

الإسماعيلي

شنّ محمد رائف، رئيس النادي الإسماعيلي، هجومًا حادًا على المنظومة التحكيمية في الدوري المصري الممتاز، على خلفية ما وصفه بـ"الظلم التحكيمي" الذي يتعرض له فريقه خلال الفترة الأخيرة.

وقال رائف، في تصريحات إذاعية عبر برنامج يقدمه الإعلامي كريم رمزي على «ميجا إف إم»، إن أداء الإسماعيلي شهد تحسنًا ملحوظًا خلال المباريات الأربع الأخيرة، إلا أن الفريق يعاني من سوء حظ، إلى جانب قرارات تحكيمية مؤثرة.

وأضاف أن هناك "نهجًا تحكيميًا غير طبيعي وتعمد واضح لإسقاط الإسماعيلي، مشيرًا إلى إلغاء هدفين محققين في إحدى المباريات الأخيرة، معتبرًا أن ما يحدث يوحي بوجود محاولات لإسقاط الفريق.

وأوضح رئيس الإسماعيلي أن إدارة النادي تقدمت بعدة شكاوى رسمية إلى رابطة الأندية والاتحاد المصري لكرة القدم، مدعومة بالمستندات، مطالبًا بالاطلاع على تسجيلات الحوار بين حكم الساحة وحكم تقنية الفيديو (VAR) خلال مواجهة كهرباء الإسماعيلية.

تهديد الإسماعيلي بالانسحاب

واختتم رائف تصريحاته بالتأكيد على أن ناديه قد يضطر إلى الانسحاب من المسابقة، في حال استمرار تجاهل شكواه وعدم الاستجابة لمطالبه، في تصعيد يعكس حجم الغضب داخل أروقة "الدراويش".

تقرير.. لماذا تراجعت أسعار الذهب في مصر رغم صعود الأونصة عالميا؟
قرار من النيابة بشأن البلوجر "بيج ياسمين" في اتهامها بنشر محتوى خادش
مفاوضات إيران وأمريكا.. أكسيوس: تقدم نحو التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب
تكلفة إنتاج برميل البترول في مصر تقل 74% عن السعر العالمي.. خبير يوضح السبب
طارق نور يعتذر عن رئاسة الشركة المتحدة وتكليف السعدي قائمًا بالأعمال
