الدوري المصري

الاتحاد السكندري

1 1
20:00

زد

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

0 0
20:00

الإسماعيلي

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

0 0
21:00

باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

0 1
21:00

برشلونة

دوري أبطال آسيا للنخبة

الاتحاد

0 0
20:00

الوحـــدة

غادر الملعب باكيا.. إصابة حكم مباراة مودرن سبورت والجونة

كتب : هند عواد

07:17 م 14/04/2026
    إصابة حكم مباراة مودرن سبورت والجونة (2)
    إصابة حكم مباراة مودرن سبورت والجونة (3)

شهدت مباراة مودرن سبورت والجونة، في الدوري المصري الممتاز، إصابة حكم الساحة مصطفى الشهدي وخروجه من الملعب باكيا.

إصابة مصطفى الشهدي

أصيب مصطفى الشهدي حكم مباراة مودرن وسبورت، في الدقيقة 22 من عمر اللقاء، إذ سقط خلال إحدى الحركات دون احتكاكه بأحد من اللاعبين.
وخرج مصطفى الشهدي من ملعب المباراة باكيا، وتولى محمد عبد العواض الحكم الرابع إدارة المباراة بدلًا منه.
ويستضيف مودرن سبورت نظيره الجونة، حاليا، في الجولة الرابعة من مرحلة الهبوط بالدوري المصري الممتاز.

في 20 دقيقة فقط.. 5 عادات تعزز صحة الدماغ وتخفض الكوليسترول
"كانوا طالعين من فرح".. تفاصيل فيديو جلوس ركاب على نوافذ سيارة ميكروباص
إطلالة الأميرات.. مايان السيد تتألق على السجادة الحمراء في عرض فيلم "كولونيا"
هل يكرر ملحمة 2019؟.. محمد صلاح على أعتاب آخر ظهور أوروبي مع ليفربول
النيابة تعاين حريق "مصنع الزاوية".. وصور أولية ترصد حجم المأساة
