غادر الملعب باكيا.. إصابة حكم مباراة مودرن سبورت والجونة

شهدت مباراة مودرن سبورت والجونة، في الدوري المصري الممتاز، إصابة حكم الساحة مصطفى الشهدي وخروجه من الملعب باكيا.

أصيب مصطفى الشهدي حكم مباراة مودرن وسبورت، في الدقيقة 22 من عمر اللقاء، إذ سقط خلال إحدى الحركات دون احتكاكه بأحد من اللاعبين.

وخرج مصطفى الشهدي من ملعب المباراة باكيا، وتولى محمد عبد العواض الحكم الرابع إدارة المباراة بدلًا منه.

ويستضيف مودرن سبورت نظيره الجونة، حاليا، في الجولة الرابعة من مرحلة الهبوط بالدوري المصري الممتاز.

