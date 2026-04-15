إصابة مصطفى الشهدي بالرباط الصليبي.. وتوجيه من أبو ريدة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان رسمي، تفاصيل إصابة الحكم مصطفى الشهدي، التي تعرض لها خلال مباراة مودرن سبورت والجونة في الدوري المصري.

إصابة مصطفى الشهدي

أصيب مصطفى الشهدي حكم مباراة مودرن وسبورت والجونة، في الدقيقة 22 من عمر اللقاء، إذ سقط خلال إحدى الحركات دون احتكاكه بأحد من اللاعبين.

وخرج مصطفى الشهدي من ملعب المباراة باكيا، وتولى محمد عبد العواض الحكم الرابع إدارة المباراة بدلًا منه.

تفاصيل إصابة الشهدي

أثبتت الفحوص الطبية والأشعة، التي خضع لها الحكم مصطفى الشهدي، تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، بالإضافة إلى جزع في الرباط الداخلي، بعد توقيع الكشف الطبي عليه من جانب اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم.

ووجه المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، الدعم لمصطفى الشهدي، متمنيا له الشفاء والعودة سريعا للملاعب.

وقال أبو ريدة، على هامش تسليم الشارة للحكام الدوليين، إن الاتحاد لن يدخر جهداً في توفير كل سبل الدعم للشهدي، لضمان حصوله على أفضل مستوى من الرعاية الطبية.

