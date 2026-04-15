هدد النادي الإسماعيلي، في بيان رسمي، بالانسحاب من الدوري المصري الممتاز، بسبب ما يتعرض له من أخطاء تحكيمية، وصفها بـ"الممنهجة".

الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من الدوري المصري

قال الإسماعيلي في بيانه: "تقدم النادي الإسماعيلي باحتجاج رسمي اعتراضًا على ما يتعرض له فريق الكرة من أخطاء تحكيمية وصفها بالممنهجة والمتعمدة خلال مبارياته الأخيرة، وذلك بشهادة العديد من النقاد والمحللين في مسابقة الدوري، وهو ما أثر سلبًا على نتائج الفريق ومركزه في جدول الترتيب".

وأضاف: "وتضمن التظلم مطالب محددة موجهة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية ولجنة الحكام، مؤكدًا أنه في حال عدم الاستجابة لتلك المطالب، سيحتفظ النادي بحقه في اتخاذ ما يراه مناسبًا للحفاظ على مصالحه وحقوقه، بما في ذلك خيار الانسحاب الرسمي من مسابقة الدوري وعدم استكمالها، حرصًا على حقوق النادي وجماهيره".

