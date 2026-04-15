مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري السعودي

النصر

- -
20:00

الاتفـــــاق

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

- -
21:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
21:00

سبورتينج لشبونة

جميع المباريات

إعلان

الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من الدوري

كتب : هند عواد

04:14 م 15/04/2026 تعديل في 04:19 م

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

هدد النادي الإسماعيلي، في بيان رسمي، بالانسحاب من الدوري المصري الممتاز، بسبب ما يتعرض له من أخطاء تحكيمية، وصفها بـ"الممنهجة".

قال الإسماعيلي في بيانه: "تقدم النادي الإسماعيلي باحتجاج رسمي اعتراضًا على ما يتعرض له فريق الكرة من أخطاء تحكيمية وصفها بالممنهجة والمتعمدة خلال مبارياته الأخيرة، وذلك بشهادة العديد من النقاد والمحللين في مسابقة الدوري، وهو ما أثر سلبًا على نتائج الفريق ومركزه في جدول الترتيب".

وأضاف: "وتضمن التظلم مطالب محددة موجهة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية ولجنة الحكام، مؤكدًا أنه في حال عدم الاستجابة لتلك المطالب، سيحتفظ النادي بحقه في اتخاذ ما يراه مناسبًا للحفاظ على مصالحه وحقوقه، بما في ذلك خيار الانسحاب الرسمي من مسابقة الدوري وعدم استكمالها، حرصًا على حقوق النادي وجماهيره".

الإسماعيلي الدوري المصري الاتحاد المصري لكرة القدم

أحدث الموضوعات

تقرير.. لماذا تراجعت أسعار الذهب في مصر رغم صعود الأونصة عالميا؟
قرار من النيابة بشأن البلوجر "بيج ياسمين" في اتهامها بنشر محتوى خادش
"جاذبية اللون الأسود".. نرمين الفقي تخطف الأنظار بإطلالتها
طارق نور يعتذر عن رئاسة الشركة المتحدة وتكليف السعدي قائمًا بالأعمال
عيد تحرير سيناء والأضحى.. عدد أيام وموعد الإجازات المقبلة في 2026
إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

