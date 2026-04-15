الدوري السعودي

النصر

20:00

الاتفـــــاق

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

21:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

21:00

سبورتينج لشبونة

بيراميدز يخوض بروفة ودية أخيرة استعدادا للزمالك

كتب : محمد خيري

03:30 م 15/04/2026

فريق بيراميدز

يخوض فريق نادي بيراميدز مباراة ودية أمام نظيره نادي السكة الحديد، ضمن استعداداته لاستئناف منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويأتي اللقاء في إطار تحضيرات بيراميدز لمواجهة نادي الزمالك، المقرر لها يوم 23 أبريل الجاري على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة حسم اللقب.

بيراميدز يواجه السكة الحديد وديا

ومن المقرر أن تقام المباراة الودية يوم السبت 18 أبريل على استاد الدفاع الجوي، حيث يسعى الجهاز الفني لبيراميدز إلى تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا قبل العودة للمنافسات الرسمية، وأولها مواجهة الزمالك.

جدير بالذكر، أن نادي بيراميدز، تأهل مؤخرا لنهائي بطولة كأس مصر، ويواجه نظيره زد يوم 1 مايو المقبل، على استاد القاهرة الدولي.

الزمالك بيراميدز الدوري المصري

أخبار مصر

طارق نور يعتذر عن رئاسة الشركة المتحدة وتكليف السعدي قائمًا بالأعمال
أخبار مصر

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير بعد زيادتها رسميًا.. للمصريين والأجانب
علاقات

تغييرات كبرى في الطريق.. 5 أبراج على موعد مع تحولات مصيرية
أخبار مصر

الاستعداد المسبق.. بيان مهم من "السياحة" بشأن الحج 2026
شئون عربية و دولية

حرب إيران.. طهران ترفض شروط واشنطن وتتمسك بحق التخصيب

