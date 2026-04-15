يخوض فريق نادي بيراميدز مباراة ودية أمام نظيره نادي السكة الحديد، ضمن استعداداته لاستئناف منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويأتي اللقاء في إطار تحضيرات بيراميدز لمواجهة نادي الزمالك، المقرر لها يوم 23 أبريل الجاري على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة حسم اللقب.

ومن المقرر أن تقام المباراة الودية يوم السبت 18 أبريل على استاد الدفاع الجوي، حيث يسعى الجهاز الفني لبيراميدز إلى تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا قبل العودة للمنافسات الرسمية، وأولها مواجهة الزمالك.

جدير بالذكر، أن نادي بيراميدز، تأهل مؤخرا لنهائي بطولة كأس مصر، ويواجه نظيره زد يوم 1 مايو المقبل، على استاد القاهرة الدولي.