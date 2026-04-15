سماح 15 دقيقة للإعلام في ختام مران الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد

كتب : محمد خيري

04:06 م 15/04/2026

معتمد جمال مدرب الزمالك

يواصل نادي الزمالك استعداداته لمواجهة شباب بلوزداد في إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يخوض الفريق مرانه الأساسي غدًا الخميس في تمام الخامسة مساءً على ستاد الكلية الحربية.

وقرر الجهاز الفني، وفقًا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران، قبل استكمال التدريبات بشكل مغلق.

موعد المران الختامي لنادي شباب بلوزداد

وفي السياق ذاته، يخوض فريق شباب بلوزداد مرانه الرئيسي في السادسة مساءً غدًا على ستاد القاهرة الدولي، في إطار تحضيراته للمباراة المرتقبة.

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الإياب يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي في تمام السادسة مساءً، علمًا بأن لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعب نيلسون مانديلا انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد، ما يمنحه أفضلية قبل لقاء الحسم.

