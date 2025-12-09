نجم الأهلي يعود للتدريبات قبل مواجهة إنبي في كأس الرابطة

شارك أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الذي أقيم مساء اليوم بفرع مدينة نصر، استعدادًا لمواجهة إنبي المقررة مساء الجمعة ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وأوضح النادي الأهلي عبر بيان رسمي، أنه ومن المتوقع أن يخوض ديانج المباراة وفقا لرؤية الجهاز الفني، قبل أن يسافر بعدها للانضمام إلى معسكر منتخب مالي استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويلاقي الأهلي نظيره إنبي في تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة المقبل الموافق 12 ديسمبر، ضمن مواجهات دور مجموعات بطولة كأس الرابطة المصرية.

