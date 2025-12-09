مباريات الأمس
كأس العرب

الإمارات

3 1
16:30

الكويت

كأس العرب

مصر الثاني

0 3
16:30

الأردن

كأس العرب

الجزائر الثاني

0 0
19:00

العراق

كأس رابطة الأندية

بيراميدز

- -
20:00

البنك الاهلي

كأس رابطة الأندية

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00

الزمالك

دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان

- -
22:00

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
22:00

آ. فرانكفورت

جميع المباريات

نجم الأهلي يعود للتدريبات قبل مواجهة إنبي في كأس الرابطة

كتب : محمد القرش

07:18 م 09/12/2025
  عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    أليو ديانج أثناء سفر الأهلي إلى المغرب
  • عرض 9 صورة
    أليو ديانج
  • عرض 9 صورة
    أليو ديانج يغادر مع بعثة الأهلي
  • عرض 9 صورة
    أليو ديانج (1)
  • عرض 9 صورة
    أليو ديانج لاعب الأهلي (1)
  • عرض 9 صورة
    أليو ديانج
  • عرض 9 صورة
    أليو ديانج
  • عرض 9 صورة
    أليو ديانج

شارك أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الذي أقيم مساء اليوم بفرع مدينة نصر، استعدادًا لمواجهة إنبي المقررة مساء الجمعة ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وأوضح النادي الأهلي عبر بيان رسمي، أنه ومن المتوقع أن يخوض ديانج المباراة وفقا لرؤية الجهاز الفني، قبل أن يسافر بعدها للانضمام إلى معسكر منتخب مالي استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويلاقي الأهلي نظيره إنبي في تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة المقبل الموافق 12 ديسمبر، ضمن مواجهات دور مجموعات بطولة كأس الرابطة المصرية.

الأهلي أخبار الأهلي الأهلي وإنبي أليو ديانج كأس الرابطة المصرية كأس الأمم الإفريقية

