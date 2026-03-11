"جس نبض البدري".. شوبير يكشف موعد رحيل توروب ويوجه رسالة قوية

"شعرت بضياع الفرص".. ماذا قال سلوت عن صلاح بعد الخسارة من جالاتا سراي؟

وجه الإعلامي أحمد شوبير انتقادات للسياسة الحالية الخاصة بإبرام الصفقات داخل النادي الأهلي، إلى جانب بعض القرارات الإدارية المتعلقة بقطاع كرة القدم.

وأكد شوبير أن التعاقد مع أسماء كبيرة لا يضمن بالضرورة تحقيق النجاح الفني، ما لم تكن هناك خطة واضحة لتوظيف هذه العناصر داخل الفريق، مشددًا على أهمية إجراء تقييم شامل قبل اتخاذ قرارات مصيرية تخص الجهاز الفني أو الإداري.

وتساءل شوبير، في تصريحات عبر حسابه الرسمي، عن الجدوى الفنية لعدد من الصفقات التي أبرمها الأهلي خلال الفترة الماضية رغم قيمتها الكبيرة، قائلًا إن النادي تعاقد مع لاعبين بارزين مثل أليو ديانج ووسام أبو علي ومحمود حسن تريزيجيه وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي، مؤكدًا أن هذه الأسماء تستحق التقدير، لكن الأهم هو كيفية الاستفادة منها تكتيكيًا داخل الملعب، ووضع خطة واضحة للمنافسة على البطولات.

موعد رحيل ياس توروب

وتطرق شوبير إلى موقف المدير الفني للفريق يس توروب، مشيرًا إلى أن مستقبله قد يرتبط بنتائج الفريق في دوري أبطال إفريقيا، مضيفًا أنه إذا كان هناك اتجاه لإجراء تغيير في الجهاز الفني، فيجب أن يكون القرار مبنيًا على تقييم فني شامل لقطاع الكرة بالكامل، وليس مجرد رد فعل لامتصاص غضب الجماهير.

كما تساءل عن دور اللجان الفنية داخل النادي، قائلًا: "أين دور لجنة التخطيط والمشرف العام على الكرة في هذه المرحلة؟ القرارات يجب أن تكون حاسمة وجوهرية، وليست مجرد رد فعل مؤقت للأزمات".

واختتم شوبير تصريحاته بالإشارة إلى وجود تحركات داخل الأهلي لـ"جس نبض" المدرب حسام البدري، تحسبًا لإمكانية الاستعانة به خلال الفترة المقبلة.

واختتم مدرب ليفربول تصريحاته قائلًا: "قدما بعض اللمحات الجيدة في المباريات الأوروبية خارج أرضنا، لكن لا يمكن توقع أن يصنعا 15 فرصة في كل مباراة. هما لاعبان مميزان، وفي مباريات أخرى قد نصنع فرصًا أكثر مما حدث اليوم".

اقرأ أيضا:

"الملعب كامل العدد".. نفاد تذاكر مباراة الأهلي والترجي التونسي

