"شعرت بضياع الفرص".. ماذا قال سلوت عن صلاح بعد الخسارة من جالاتا سراي؟

دافع أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، عن نجمه محمد صلاح بعد الخسارة التي تلقاها الفريق أمام جالاتا سراي في منافسات دوري أبطال أوروبا.

وتعرض ليفربول للهزيمة بهدف دون رد خلال المباراة التي جمعته بجالاتا سراي، مساء الثلاثاء، على ملعب ملعب سامي ين، في ذهاب دور الـ16 من البطولة القارية.

وشارك محمد صلاح أساسيًا في اللقاء، لكنه لم يظهر بالمستوى المعتاد، قبل أن يقرر الجهاز الفني استبداله في الدقيقة 60، ليدفع باللاعب جيريمي فريمبونج بدلًا منه.

تصريحات آرني سلوت:

وخلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، طُرح سؤال على سلوت بشأن عدم تأثير صلاح وفلوريان فيرتز بشكل كافٍ في تغيير نتيجة اللقاء، إلا أن المدرب الهولندي حرص على الدفاع عن الثنائي.

وقال سلوت: "لا، أعتقد أنهما قدما حضورًا جيدًا، خاصة في الشوط الأول، حيث كان لهما دور واضح في صناعة الخطورة".

وأضاف: "صلاح وفيرتز اقتربا في عدة مناسبات من فرص واعدة، بل وحتى فرص حقيقية للتسجيل، وشعرت بين الشوطين أننا أضعنا فرصًا مهمة".

واختتم مدرب ليفربول تصريحاته قائلًا: "قدما بعض اللمحات الجيدة في المباريات الأوروبية خارج أرضنا، لكن لا يمكن توقع أن يصنعا 15 فرصة في كل مباراة. هما لاعبان مميزان، وفي مباريات أخرى قد نصنع فرصًا أكثر مما حدث اليوم".