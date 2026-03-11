قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، إن العملية الإسرائيلية في إيران "ستستمر دون أي حد زمني".

وأضاف كاتس خلال اجتماع في مقر قيادة جيش الدفاع الإسرائيلي في تل أبيب: "ستستمر هذه العملية دون أي حد زمني، حتى نصل إلى جميع الأهداف ونفوز بالحملة بشكل حاسم"، وتابع: "ينبغي علينا أيضاً الاستمرار في القيام بذلك لتمكين الشعب الإيراني من الانتفاضة والتحرك، والتخلص من هذا النظام، في النهاية، الأمر متروك لهم".

ومن جانبه انتقد يائير جولان، رئيس حزب الديمقراطيين اليساري، كاتس بشدة قائلًا: "الحرب لا تحتاج إلى حد زمني، بل تحتاج إلى استراتيجية للخروج ووزير دفاع عاقل، لكن على مدى عامين ونصف، لم تتفوق هذه الحكومة إلا في شيء واحد فتح جبهات جديدة، والوقوع في فخها" وفق منشور له عبر منصة "إكس".