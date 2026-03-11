إعلان

وزير الدفاع الإسرائيلي: عملياتنا في إيران "ستستمر دون أي حد زمني"

كتب : محمد جعفر

05:41 م 11/03/2026

يسرائيل كاتس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، إن العملية الإسرائيلية في إيران "ستستمر دون أي حد زمني".

وأضاف كاتس خلال اجتماع في مقر قيادة جيش الدفاع الإسرائيلي في تل أبيب: "ستستمر هذه العملية دون أي حد زمني، حتى نصل إلى جميع الأهداف ونفوز بالحملة بشكل حاسم"، وتابع: "ينبغي علينا أيضاً الاستمرار في القيام بذلك لتمكين الشعب الإيراني من الانتفاضة والتحرك، والتخلص من هذا النظام، في النهاية، الأمر متروك لهم".

ومن جانبه انتقد يائير جولان، رئيس حزب الديمقراطيين اليساري، كاتس بشدة قائلًا: "الحرب لا تحتاج إلى حد زمني، بل تحتاج إلى استراتيجية للخروج ووزير دفاع عاقل، لكن على مدى عامين ونصف، لم تتفوق هذه الحكومة إلا في شيء واحد فتح جبهات جديدة، والوقوع في فخها" وفق منشور له عبر منصة "إكس".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

يسرائيل كاتس إسرائيل وإيران العملية العسكرية الإسرائيلية الأسد الزائر الهجوم على إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شائعة وفاة هاني شاكر ليست الأولى.. أزمات أثارت الجدل حول شادي شامل
دراما و تليفزيون

شائعة وفاة هاني شاكر ليست الأولى.. أزمات أثارت الجدل حول شادي شامل
ما حكم استخدام لصقات النيكوتين الطبية للصائم؟.. المفتي يوضح
جنة الصائم

ما حكم استخدام لصقات النيكوتين الطبية للصائم؟.. المفتي يوضح

بالصور.. إنجي كيوان تنشر كواليس "وننسى اللي كان" مع ياسمين عبدالعزيز وكريم
دراما و تليفزيون

بالصور.. إنجي كيوان تنشر كواليس "وننسى اللي كان" مع ياسمين عبدالعزيز وكريم
113 مليون جنيه إسترليني.. خسائر ليفربول في حالة رحيل محمد صلاح
رياضة عربية وعالمية

113 مليون جنيه إسترليني.. خسائر ليفربول في حالة رحيل محمد صلاح
الإمارات: ادعاءات إيران باستهداف القواعد الأمريكية "كاذبة" وهجماتها تطال
شئون عربية و دولية

الإمارات: ادعاءات إيران باستهداف القواعد الأمريكية "كاذبة" وهجماتها تطال

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

إسبانيا تعلن سحب سفيرها من تل أبيب وتخفض تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل
السكة الحديد تُشغل قطارات إضافية خلال عيد الفطر.. تعرف مواعيدها