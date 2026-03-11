إعلان

رابط التقديم في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2026

كتب : أحمد الجندي

02:33 م 11/03/2026

وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء استقبال طلبات المعلمين والإداريين الراغبين في الانضمام إلى فرق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة العملية التعليمية وتطوير مهارات الطلاب بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.

رابط التقديم

أوضحت الوزارة أن فترة التقديم للوظائف متاحة من 8 مارس وحتى 19 مارس 2026، عبر الموقع الرسمي للوزارة المخصص لتوظيف المعلمين:

توزيع المدارس

وأشارت الوزارة إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية منتشرة في مختلف المحافظات، وتعمل جميعها بالتعاون مع أبرز المؤسسات الصناعية والخدمية، بهدف إعداد خريجين ذوي مهارات تقنية وعملية عالية، مؤهلين للعمل في بيئات العمل المحلية والدولية.

استهداف الكوادر المتميزة

وأكدت وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية أن التقديم يهدف لاختيار كوادر بشرية متميزة تتمتع بالقدرة على العمل في بيئة تعليمية حديثة، تعتمد على التطوير المستمر والتدريب التقني عالي المستوى، تحت إشراف خبراء معتمدين لضمان جودة التعليم وتحقيق أقصى استفادة للطلاب.

