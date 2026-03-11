أكد مسؤولين أمريكيين، أن تحقيقًا عسكريًا توصل إلى أن القوات الأمريكية قد تكون مسؤولة عن استهداف مدرسة في إيران بصاروخ توماهوك.

وأضاف المسؤولون، أن التحقيق لا يزال في مراحله الأولية، مؤكدين أنه لم يتم حتى الآن تحديد السبب الذي أدى إلى عدم التحقق من الهدف قبل تنفيذ الضربة، بحسب نيويورك تايمز.

وتتعارض هذه المعطيات مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي حمل إيران مسؤولية قصف المدرسة.

وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية إن رأيه استنادًا إلى ما شاهده من معلومات، هو أن إيران تقف وراء استهداف المدرسة.

وأضاف أن القوات الإيرانية تفتقر إلى الدقة في استخدام الذخائر، مشددًا على أن الهجوم نُفذ من جانب طهران.

ووثقت كاميرات المراقبة داخل مدرسة للبنين في منطقة قزوين غرب العاصمة طهران، لحظات استهداف صاروخي، في اليوم الأول من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي بدأت في 28 فبراير الماضي، حيث أحدث حالة من الذعر بين الطلاب والمعلمين، في واحدة من سلسلة هجمات قالت طهران إنها طالت منشآت تعليمية في أنحاء مختلفة من البلاد.