رئيس شعبة القصابين: أسعار اللحوم ارتفعت 10 جنيهات بسبب زيادة الأعلاف

قال مصطفى وهبة، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن زيادة أسعار البنزين والسولار لا يكون لها تأثير قوي على أسعار اللحوم في السوق، مشيرًا إلى أن الزيادة التي حدثت في أسعار الوقود خلال شهر أكتوبر الماضي لم تنعكس على أسعار اللحوم.

كانت لجنة التسعير التلقائي قررت أمس رفع سعر البنزين بمختلف أنواعه والسولار بنحو 3 جنيهات للتر الواحد وذلك للمرة الأولى خلال عام 2026.

زيادة الإعلاف

وأوضح وهبة أن أسعار الأعلاف هي العامل الأكثر تأثيرًا في تكلفة اللحوم، مضيفًا أن أسعار الأعلاف شهدت زيادة طفيفة خلال الفترة الحالية.

وأضاف أن هذه الزيادة لن تنعكس بشكل كبير على الأسعار بسبب ضعف الطلب على اللحوم خاصة مع نهاية شهر رمضان، وضعف الإقبال على الشراء خلال فترة عيد الفطر.

وأشار إلى أن أسعار اللحوم ارتفعت بنحو 10 جنيهات للكيلو خلال الأسبوع الماضي نتيجة زيادة أسعار الأعلاف بنحو 1000 جنيه للطن، حيث ارتفع متوسط سعر الطن من 20 ألف جنيه إلى نحو 21 ألف جنيه.

أسعار اللحوم

وتتراوح أسعار اللحوم البلدي في الأسواق حاليًا بين 410 و460 جنيهًا للكيلو، مقابل 400 إلى 450 جنيهًا في الفترة السابقة، بحسب وهبة.

وأضاف أن أسعار اللحوم الحية المستوردة سجلت نحو 270 جنيهًا للكيلو، بينما بلغ سعر اللحوم السوداني والجيبوتي نحو 320 جنيهًا للكيلو، فيما سجلت اللحوم الهندي والبرازيلي المجمدة نحو 270 جنيهًا للكيلو.

وأكد وهبة أن زيادات أسعار اللحوم عادة ما تكون طفيفة وتتراوح بين 3% و5% فقط، موضحًا أن الجزارين لا يبالغون في رفع الأسعار لأن اللحوم سلعة سريعة التلف، وبالتالي يحرصون على تسعيرها بشكل يضمن بيعها وعدم كسادها.

