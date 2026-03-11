إصابات وإيقاف.. 9 غيابات مؤثرة تضرب الزمالك في مواجهة إنبي

يعاني نادي الزمالك من غيابات مؤثرة في مواجهة اليوم أمام نادي إنبي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وإنبي

وتنطلق مواجهة الزمالك وإنبي اليوم الأربعاء الموافق 11 مارس 2026، في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويدخل الزمالك اللقاء متصدرًا جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة من 19 مباراة، في سعيه لتحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط جديدة لتعزيز موقعه في الصدارة، وتوسيع الفارق مع أقرب المنافسين، بيراميدز صاحب المركز الثاني، والأهلي الثالث، في سباق المنافسة على لقب الدوري.

غيابات الزمالك في مواجهة إنبي

يواجه الفريق الأبيض عدة غيابات لأسباب فنية وإدارية وطبية، أبرزها:

سيف جعفر، محمد عواد، أحمد حمدي، وبارون أوشينج لأسباب فنية.

محمد شحاتة يغيب بسبب الإيقاف بعد الطرد في المباراة السابقة.

محمود حمدي الونش وعمرو ناصر مستمران في التأهيل من الإصابة.

كما يغيب محمود جهاد وأحمد حسام لعدم الجاهزية والإصابة، مما يزيد العبء على باقي اللاعبين في هذه المباراة الحاسمة.