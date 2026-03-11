هل تؤثر زيادة السولار والدولار على أسعار الملابس الجاهزة؟ الشعبة تجيب

قال خالد فايد، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة لـ"مصراوي"، إن ارتفاع أسعار السولار والدولار قد ينعكس على سوق الملابس في الفترة المقبلة، لكن تأثيره المباشر على الأسعار لن يكون فوريًا بالنسبة للسلع الموجودة بالفعل في الأسواق.

وأوضح فايد أن الملابس المعروضة حاليًا في المحال تم إنتاجها أو شراؤها مسبقًا، وبالتالي لن يتم تعديل أسعارها بشكل مفاجئ بسبب ارتفاع التكاليف الأخيرة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن يرتفع سعر منتج من يوم لآخر بصورة كبيرة.

وأضاف أن التأثير المحتمل قد يظهر لاحقًا في تكاليف النقل والخدمات اللوجستية المرتبطة بتوزيع الملابس، خاصة مع زيادة أسعار السولار، وهو ما قد ينعكس على تكلفة السلع الجديدة التي سيتم طرحها لاحقًا في السوق.

السوق يشهد كسادًا كبيرًا

وأشار نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة إلى أن السوق يعاني أساسًا من حالة ركود وضعف في المبيعات خلال الموسم الشتوي، رغم العروض والخصومات الكبيرة التي وصلت في بعض الأحيان إلى 50% و70% خلال فترات الأوكازيون.

ولفت إلى أن حركة البيع الحالية ترتبط بشكل أساسي بالمواسم مثل الأيام الأخيرة من شهر رمضان، حيث يسعى التجار إلى تصريف جزء من المخزون، بينما يظل الأداء العام للسوق ضعيفًا على مدار العام.

وأكد فايد أن التغيرات في الأسعار لا ترتبط بقطاع الملابس فقط، بل تعكس أوضاعًا اقتصادية عامة تأثرت بارتفاع الدولار وأسعار الوقود في توقيت متقارب، وهو ما يدفع العديد من القطاعات لإعادة النظر في تكاليفها.

