قالت ممثلة روسيا في مجلس الأمن، إن المغامرة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل من شأنها أن تغرق المنطقة بأسرها في مزيد من الفوضى والتوتر.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي يستخدم القوة بشكل مفرط في لبنان، مشيرة إلى أن الهجمات العشوائية التي تستهدف المدنيين والبعثات الدبلوماسية هناك غير مقبولة.

وأكدت أن بلادها تدعو إلى خفض التصعيد في المنطقة، مع التأكيد على دعم موسكو لوحدة لبنان وسيادته.

وشددت على ضرورة اتخاذ خطوات حقيقية لإنهاء الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.