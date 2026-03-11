أقامت جامعة العاصمة احتفالية رسمية لتسليم عقود المشروعات الفائزة في النداء الخامس لصندوق البحث العلمي، بحضور الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى جانب العمداء، فريدة هاشم أمين الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، رؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس والباحثين من مختلف الكليات.

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة أن البحث العلمي يمثل الركيزة الأساسية لتقدم الجامعات وبناء اقتصاد المعرفة، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الباحثين وتشجيع الأفكار الابتكارية التي تقدم حلولًا عملية للتحديات المجتمعية. وأوضح أن الجامعة تعمل على تعزيز المشروعات المبتكرة والتطبيقية التي تخدم المجتمع والدولة المصرية وتلبي احتياجاتها في مختلف المجالات، من خلال تخصصات متنوعة تواكب متطلبات العصر. كما شدّد على أهمية دعم جميع المشروعات البحثية المتقدمة، بما يضمن اتساع دائرة المشاركة وتكامل الجهود العلمية داخل الجامعة، مؤكدًا أن هذا النهج يعكس التزام الجامعة بتعزيز مكانتها الدولية، وتفعيل دورها في خدمة المجتمع، ودعم مسيرة التنمية المستدامة لمصرنا الحبيبة.

من جانبه، رحّب الدكتور عماد أبو الدهب بالحضور، قائلا: لقد حرصت إدارة الصندوق منذ انطلاقه على إشراك جميع الكليات والتخصصات، بدءًا من مشروعات التخرج والرسائل العلمية المتميزة وصولًا إلى دعم المراكز والمعامل البحثية، تحقيقًا لخطة الدولة في تطوير البحث العلمي. وقد شهدت النداءات السابقة نجاحات بارزة؛ ففي النداء الثالث تم تمويل 17 مشروعًا بقيمة 7 ملايين جنيه، بينما موّل النداء الرابع 48 مشروعًا بقيمة 5 ملايين جنيه، وهو ما يعكس التوسع المستمر في دعم الباحثين، أما النداء الخامس لهذا العام فقد تميز بتنوع غير مسبوق في الموضوعات، شمل العلوم الأساسية والطبية والهندسية والفنية وعلوم الرياضة والخدمة المجتمعية، مع مشاركة كليتي الخدمة الاجتماعية وعلوم الرياضة لأول مرة بمشروعات فائزة ذات قيمة علمية ومجتمعية.

وتابع: وقد تقدم لهذا النداء أكثر من 150 باحثًا بـ 65 مشروعًا، فاز منها 27 مشروعًا بإجمالي تمويل بلغ 5.5 مليون جنيه، مع التركيز على مشروعات البنية التحتية التي تربط بين احتياجات السوق ودور الجامعة في خدمة المجتمع. وفي إطار دعم الابتكار وريادة الأعمال، أدعو الباحثين الذين وصلت مشروعاتهم إلى نماذج أولية أو شبه صناعية إلى استكمال مسار التطوير عبر الحاضنات التكنولوجية بالجامعة، لتحويل هذه المخرجات إلى منتجات قابلة للتسويق وتأسيس شركات ناشئة تنطلق من داخل الجامعة،وختامًا، أتمنى لجميع الباحثين التوفيق في تنفيذ مشروعاتهم وتحقيق أهدافها، بما يعزز مكانة الجامعة ويرتقي بالبحث العلمي لخدمة المجتمع ومصرنا الحبيبة.

وشهدت أبرز ملامح النداء الخامس تنوع غير مسبوق في الموضوعات البحثية، شمل العلوم الأساسية والطبية والهندسية والفنية وعلوم الرياضة والخدمة المجتمعية، التركيز على دعم مشروعات البنية التحتية البحثية التي تربط بين احتياجات السوق ودور الجامعة في خدمة المجتمع، دعوة الباحثين للاستفادة من الحاضنات التكنولوجية لتحويل نتائج أبحاثهم إلى منتجات قابلة للتسويق، بما يعزز منظومة الابتكار وريادة الأعمال ويؤسس لشركات ناشئة تنطلق من داخل الجامعة.

وتضمنت قائمة المشروعات الفائزة:

- تطوير أنظمة المعالجة النباتية النانوية باستخدام النباتات المستزرعة نسيجيًا والميكروبات لإزالة سمية التربة الملوثة بالمعادن الثقيلة – أ.م.د/ أميرة محمد – كلية العلوم.

- استكشاف بكتيريا الرايزوسفير المذيبة للزنك لتعزيز نمو وتطور النباتات – أ.م.د/ مروة علي حماده – كلية العلوم.

- نمذجة التفاعلات الحرارية – الميكانيكية في أنظمة أشباه الموصلات الضوئية وانتقال النيوترونات لتطبيقات الطاقة المستدامة – أ.د/ خالد سيد محمود – كلية العلوم.

- تقييم تأثير الأنشطة الصناعية على جودة الهواء في حلوان: تقدير الانبعاثات، نمذجة الانتشار، وتحليل البقع الساخنة – أ.د/ مايسة نبيه طه – كلية العلوم.

- إنشاء حديقة نباتية للنباتات النادرة والمهددة بالانقراض ذات العائد الاقتصادي في مصر وحفظ أصولها الوراثية طبقًا لخطة التنمية المستدامة 2030 – د/ محمد سليمان أحمد سليمان – كلية العلوم.

- نظم المحفزات المزدوجة لتعزيز إنتاج المركبات النشطة بيولوجيًا والأنشطة الحيوية الجديدة في مزارع الأنسجة لنبات الخردل – د/ هبة الله علي عبدربة – كلية العلوم.

- الإدارة المستدامة للمخلفات الزراعية من خلال إنتاج الأسمدة الحيوية والكمبوست من أوراق الأشجار المتساقطة – أ.د/ ابتسام عبد الغني حماد – كلية العلوم.

- تقييم الفاعلية العلاجية التجميعية للكركمين المحمل على جسيمات النانو شيتوزان، والإنزيم المساعد كيو 10، والماء الممغنط ضد سرطان إيرليخ الصلب في الفئران – د/ شريف ربيع محمد – كلية العلوم.

- استخدام الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في التحليلات الجيوبيئية لأنشطة المحاجر ومدافن النفايات وتأثيرها على منطقة القاهرة الجديدة – أ.م.د/ عادل دياب محمد – كلية العلوم.

- دراسة تأثير مخاط قوقع Eremina desertorum كمركب وقائي واعد ضد التهاب القولون التقرحي – أ.م.د/ مصطفى يحيى مراد – كلية العلوم.

- تغير المناخ والهجرة اللسيبسية: دراسات جينية ونسيجية وفسيولوجية مقارنة على مهاجرين مختارين لتقييم تأثيره القسري على عملية الهجرة – أ.د/ شحاتة السباعي حسن – كلية العلوم.

- إعادة تدوير مياه الصرف الصناعية الملوثة بالمعادن الثقيلة ومعالجتها بالفحم الحيوي في الزراعة – أ.م.د/ زينب عاشور شديد – كلية العلوم.

- التحويل المستدام لقش الأرز وقشور البرتقال وتفل قصب السكر إلى السليلوز النانوي البكتيري لاستخدامات طبية وبيئية متقدمة – أ.م.د/ ياسمين محمد السبع – كلية العلوم.

- الإسكان المستدام المدعوم بالذكاء الاصطناعي: دمج الطوب المشتق من المخلفات والتهوية السلبية والطاقة المتجددة في المناخات الحارة – أ.م.د/ مروة كمال فهمي – هندسة المطرية.

- الحرق المزدوج لغاز الهيدروجين الأخضر وغاز حامل الهيدروجين – م.م/ إسلام إبراهيم محمد – هندسة المطرية.

- تصميم الموصلية الكهربائية والحرارية متباينة الخواص في النحاس المصبوب بالطرد المركزي – د/ محمد فهمي يونس – هندسة المطرية.

- تصنيع خامات مركبة ثنائية المعدن من النحاس/ الفولاذ البايناتي ذو المجهرية فائقة الدقة لتطبيقات النقل الكهربائي المتقدمة – د/ مصطفى سمير – هندسة المطرية.

- الرمال المصرية: مخزن طاقة المستقبل – م.م/ بسمة عبد المنعم مبروك – هندسة حلوان.

- تحسين الخصائص السطحية للأجزاء المعدنية المطبوعة بالنمذجة السريعة عن طريق التلميع بالليزر – م.م/ محمد سيد قطب – هندسة حلوان.

- الكشف المستمر عن الشذوذ في بيانات إنترنت الأشياء لتطبيقات الأمن والقياس الذكي باستخدام التعلم الآلي الاحتمالي (CADI) – نور الدين مجدي محمد – هندسة حلوان.

- العقاقير الذكية ضد الجراثيم الفائقة: إعادة ابتكار الترسانة المضادة للميكروبات – د/ سلوان حامد مصطفى أبو النجا – كلية الصيدلة.

- تصميم وتقييم نظام نانوي موضعي لعلاج فرط نمو الشعر – أ.د/ داليا صموئيل شاكر – كلية الصيدلة.

- تطوير وتصميم نسيج وظيفي ضاغط لعلاج الندبات التضخمية الناتجة عن الحروق – م.م/ نورهان طارق حسن الصعيدي – كلية الفنون التطبيقية.

- تصميم وإنتاج أقمشة تستخدم في استصلاح وزراعة التربة الرملية باستخدام بعض الألياف السليلوزية – د/ محمود عزام بدوي بكر – كلية الفنون التطبيقية.

- تحسين الخصائص الفيزيائية والوظيفية للأدوات الرياضية باستخدام تقنيات النانو: دراسة على أدوات المنازلات وتصميم كرة سلة معالجة – أ.م.د/ سامية إسماعيل أحمد مهران – كلية علوم الرياضة بنات.

- ريادة الأعمال والابتكار للشباب ودعم المسؤولية المجتمعية للجامعات (مشروع مشترك بين الكلية وجهات أخرى) – أ.د/ نرمين إبراهيم حلمي – كلية الخدمة الاجتماعية.