مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

- -
21:30

الزمالك

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

تشيلسي

جميع المباريات

إعلان

"بينهم أهلاوي".. تفاصيل سحور الزمالك بحضور الرموز والنجوم (صور)

كتب : محمد خيري

10:52 ص 11/03/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    حسين لبيب
  • عرض 10 صورة
    حسين لبيب وعبدالرحمن إسماعيل
  • عرض 10 صورة
    هاني شكري
  • عرض 10 صورة
    حسام المندوه
  • عرض 10 صورة
    إسماعيل يوسف في سحور الزمالك
  • عرض 10 صورة
    مجدي عبدالغني وحسين لبيب
  • عرض 10 صورة
    مجدي عبد الغني في سحور الزمالك
  • عرض 10 صورة
    محمود فتح الله
  • عرض 10 صورة
    طارق يحيى في سحور الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أقام مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، حفل سحور داخل مقر النادي، في أجواء رمضانية مميزة اتسمت بالود والترحاب، بحضور نخبة من نجوم القلعة البيضاء ورموزها عبر مختلف الأجيال.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم كرة القدم بالنادي، إلى جانب نجوم الألعاب الأخرى والأجهزة الفنية والإدارية في مختلف الفرق، فضلًا عن مشاركة عدد من نجوم الكرة المصرية. وكان من بين الحضور نجم النادي الأهلي السابق مجدي عبدالغني، في مشهد يعكس الروح الرياضية والعلاقات الطيبة بين رموز الرياضة المصرية.

تفاصيل حفل سحور الزمالك

كما حرص عدد من الإعلاميين والصحفيين على تلبية الدعوة والمشاركة في هذه المناسبة التي جمعت أسرة النادي في أجواء رمضانية دافئة.

واستقبل رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة الضيوف، مرحبين بهم، وتبادلوا معهم الأحاديث الودية، في أجواء عكست حالة التلاحم بين أبناء النادي، والتقدير الكبير لكل من ساهم في خدمة القلعة البيضاء على مدار تاريخها.

ويأتي تنظيم هذا الحفل في إطار حرص مجلس إدارة الزمالك على تعزيز الروابط بين أبناء النادي من مختلف الأجيال، وترسيخ روح الأسرة الواحدة التي تميز القلعة البيضاء.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

سحور الزمالك مجدي عبد الغني الأهلي حسين لبيب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الأربعاء
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الأربعاء

هاكرز إيرانيون يخترقون موقع "مجمع اللغة العبرية" في إسرائيل
شئون عربية و دولية

هاكرز إيرانيون يخترقون موقع "مجمع اللغة العبرية" في إسرائيل
"اتجوزت 9 مرات ".. الراقصة دينا تفاجئ رامز جلال في رامز ليفل الوحش
دراما و تليفزيون

"اتجوزت 9 مرات ".. الراقصة دينا تفاجئ رامز جلال في رامز ليفل الوحش
القبض على المتهم بإتلاف سيارة صحفية أثناء عملها في الهرم.. ما القصة؟
مصراوى TV

القبض على المتهم بإتلاف سيارة صحفية أثناء عملها في الهرم.. ما القصة؟
الداخلية تلاحق تجار الألعاب النارية وتصادر مليون قطعة بجميع المحافظات
حوادث وقضايا

الداخلية تلاحق تجار الألعاب النارية وتصادر مليون قطعة بجميع المحافظات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

اليوم الـ11 للحرب: هرمز بين الوعيد الإيراني والتهديد الأمريكي والوساطة التركية
تغطية خاصة.. كيف تؤثر زيادة البنزين والسولار على أسعار السلع والتضخم والفائدة؟
كيف تتأثر البيئة البحرية والهواء بحرب المنطقة؟في إيران والخليج..
لماذا يطالب ترامب إسرائيل بعدم استهداف منشآت النفط الإيرانية؟ ومتى يلجأ لـ"يوم القيامة"؟
الخبير الاقتصادي هاني توفيق يكشف تأثير حرب إيران على الاقتصاد والأسعار ويقترح "تغيير شكل العملة" | بودكاست صد رد