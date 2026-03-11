"بينهم أهلاوي".. تفاصيل سحور الزمالك بحضور الرموز والنجوم (صور)

هيكلة القطاع وخصم 30%.. قرارات قوية من الخطيب بعد هزيمة الأهلي أمام طلائع

أقام مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، حفل سحور داخل مقر النادي، في أجواء رمضانية مميزة اتسمت بالود والترحاب، بحضور نخبة من نجوم القلعة البيضاء ورموزها عبر مختلف الأجيال.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم كرة القدم بالنادي، إلى جانب نجوم الألعاب الأخرى والأجهزة الفنية والإدارية في مختلف الفرق، فضلًا عن مشاركة عدد من نجوم الكرة المصرية. وكان من بين الحضور نجم النادي الأهلي السابق مجدي عبدالغني، في مشهد يعكس الروح الرياضية والعلاقات الطيبة بين رموز الرياضة المصرية.

تفاصيل حفل سحور الزمالك

كما حرص عدد من الإعلاميين والصحفيين على تلبية الدعوة والمشاركة في هذه المناسبة التي جمعت أسرة النادي في أجواء رمضانية دافئة.

واستقبل رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة الضيوف، مرحبين بهم، وتبادلوا معهم الأحاديث الودية، في أجواء عكست حالة التلاحم بين أبناء النادي، والتقدير الكبير لكل من ساهم في خدمة القلعة البيضاء على مدار تاريخها.

ويأتي تنظيم هذا الحفل في إطار حرص مجلس إدارة الزمالك على تعزيز الروابط بين أبناء النادي من مختلف الأجيال، وترسيخ روح الأسرة الواحدة التي تميز القلعة البيضاء.