3 تعديلات بينهم اضطراري.. التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة إنبي

استقر معتمد جمال المدير الفني لفريق نادي الزمالك على التشكيل المتوقع الذي سيخوض به مواجهة نادي إنبي، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ15 لبطولة الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامته مساء اليوم الأربعاء.

ويدخل الزمالك المباراة متصدرًا جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة جمعها من 19 مباراة، بينما يحتل إنبي المركز الثامن برصيد 27 نقطة.

تغييرات في تشكيل الزمالك المتوقع

ومن المنتظر أن يجري الجهاز الفني للزمالك ثلاثة تغييرات على التشكيل مقارنة بالمباراة الماضية أمام الاتحاد السكندري، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف دون رد.

ويشهد التشكيل عودة عمر جابر لمركز الظهير الأيمن بدلًا من محمد إبراهيم، فيما يدفع الجهاز الفني بكل من محمد السيد وأحمد ربيع في وسط الملعب بدلًا من محمد شحاتة الموقوف بسبب الطرد في المباراة الماضية.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام إنبي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: محمود بنتايج – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: محمد السيد – أحمد ربيع أو أحمد فتوح – عبدالله السعيد.

خط الهجوم: خوان بيزيرا – ناصر منسي – شيكو بانزا.