مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

- -
21:30

الزمالك

الدوري المصري

زد

- -
21:30

مودرن سبورت

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

3 تعديلات بينهم اضطراري.. التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة إنبي

كتب : محمد خيري

11:12 ص 11/03/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    لاعبي نادي الزمالك
  • عرض 7 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 7 صورة
    لقطات من أحداث مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري (21)
  • عرض 7 صورة
    لقطات من أحداث مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري (12)
  • عرض 7 صورة
    لقطات من أحداث مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري (15)
  • عرض 7 صورة
    لقطات من أحداث مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقر معتمد جمال المدير الفني لفريق نادي الزمالك على التشكيل المتوقع الذي سيخوض به مواجهة نادي إنبي، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ15 لبطولة الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامته مساء اليوم الأربعاء.

ويدخل الزمالك المباراة متصدرًا جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة جمعها من 19 مباراة، بينما يحتل إنبي المركز الثامن برصيد 27 نقطة.

تغييرات في تشكيل الزمالك المتوقع

ومن المنتظر أن يجري الجهاز الفني للزمالك ثلاثة تغييرات على التشكيل مقارنة بالمباراة الماضية أمام الاتحاد السكندري، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف دون رد.

ويشهد التشكيل عودة عمر جابر لمركز الظهير الأيمن بدلًا من محمد إبراهيم، فيما يدفع الجهاز الفني بكل من محمد السيد وأحمد ربيع في وسط الملعب بدلًا من محمد شحاتة الموقوف بسبب الطرد في المباراة الماضية.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام إنبي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: محمود بنتايج – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: محمد السيد – أحمد ربيع أو أحمد فتوح – عبدالله السعيد.

خط الهجوم: خوان بيزيرا – ناصر منسي – شيكو بانزا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تشكيل الزمالك إنبي الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"الملعب كامل العدد".. نفاد تذاكر مباراة الأهلي والترجي التونسي
رياضة محلية

"الملعب كامل العدد".. نفاد تذاكر مباراة الأهلي والترجي التونسي
هاكرز إيرانيون يخترقون موقع "مجمع اللغة العبرية" في إسرائيل
شئون عربية و دولية

هاكرز إيرانيون يخترقون موقع "مجمع اللغة العبرية" في إسرائيل
ماذا يحدث لجسمك عند تناول موزة على السحور؟.. اعرف الفوائد
سفرة رمضان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول موزة على السحور؟.. اعرف الفوائد
أسعار 6 عملات عربية تتراجع مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
اقتصاد

أسعار 6 عملات عربية تتراجع مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
"الملعب كامل العدد".. نفاد تذاكر مباراة الأهلي والترجي التونسي
رياضة محلية

"الملعب كامل العدد".. نفاد تذاكر مباراة الأهلي والترجي التونسي

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

اليوم الـ11 للحرب: هرمز بين الوعيد الإيراني والتهديد الأمريكي والوساطة التركية
تغطية خاصة.. كيف تؤثر زيادة البنزين والسولار على أسعار السلع والتضخم والفائدة؟
كيف تتأثر البيئة البحرية والهواء بحرب المنطقة؟في إيران والخليج..
لماذا يطالب ترامب إسرائيل بعدم استهداف منشآت النفط الإيرانية؟ ومتى يلجأ لـ"يوم القيامة"؟
الخبير الاقتصادي هاني توفيق يكشف تأثير حرب إيران على الاقتصاد والأسعار ويقترح "تغيير شكل العملة" | بودكاست صد رد