"القلق يزداد".. شوبير يكشف وجهة لاعب الزمالك الأجنبي بعد فسخ عقده

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الكرة المصرية السابق، عن الوجهة المقبلة للفلسطيني عمر فرج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد فسخ تعاقده مع القلعة البيضاء.

وقال شوبير خلال برنامج "مع شوبير" الإذاعي: "عمر فرج اقترب من الانتقال إلى أحد الأندية السويدية، وعند رحيله بفسخ عقده من جانب واحد، قرر الاستمرار في متابعة شكواه ضد النادي."

وأضاف شوبير: "نادي الزمالك حاول التواصل مع اللاعب لتفادي أي أزمة ولمنع تصعيد شكواه، لكنه إذا لم يحصل على مستحقاته المالية، سيقوم بتقديم شكواه رسميًا إلى الفيفا."

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى مخاوف النادي: "الزمالك يشعر بالقلق من كثرة استفسارات اللاعبين الأجانب، وعلى رأسهم البرازيلي خوان بيزيرا، حيث منح مسؤولو النادي الأخير 75 ألف دولار من مستحقاته."