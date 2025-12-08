إعلان

"كبش فداء".. أسطور تشيلسي وإنجلترا يدافع عن محمد صلاح

كتب : محمد القرش

02:09 م 08/12/2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (8)
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (7)
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (6)
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (9)
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (5)
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (1)
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (12)
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (9)
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (10)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق أسطورة تشيلسي ومنتخب إنجلترا، جون تيري، على التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها محمد صلاح، بعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

واستنكر صلاح جلوسه على مقاعد بدلاء الفريق للمرة الثالثة على التوالي، مؤكدا أنه لا يقبل بهذا الوضع، مهاجما المدرب وإدارة ليفربول.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

وقال تيري في تصريحات نقلها موقع "givemesport": "صلاح أول من سيعترف إنه كان بعيدا عن مستواه هذا الموسم، لكنني أتفق معه أيضا، وأعتقد أنه استُخدم كبش فداء، فالكثير من لاعبي ليفربول لم يكونوا في أفضل حالاتهم مؤخرا".

وأضاف: "استبعاده لم يكن مجرد صدفة؛ إذا كان هناك لاعب واحد قادر على إهداء الفوز لليفربول فهو صلاح، لذا فإن قرار المدرب كان حاسما، وإظهار الاحترام للاعب من خلال توضيح أسباب الاستبعاد أمر بالغ الأهمية".

واختتم: "محمد صلاح ذكر أن علاقته مع المدرب لم تعد جيدة، مما يشير إلى أن سلوت لم يتحدث مع اللاعب حول سبب جلوسه بديلا، لذلك أظهر غضبه بعد المباراة".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح صلاح الدوري الإنجليزي جون تيري تشيلسي منتخب إنجلتر أرني سلوت

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أمطار على القاهرة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة
حمزة نمرة: فخور بمصريتي وأتمنى كل الخير للسعودية.. وتركي آل الشيخ يعلق