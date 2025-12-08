"كبش فداء".. أسطور تشيلسي وإنجلترا يدافع عن محمد صلاح

"سيندم على ما قاله".. روني يفتح النار على صلاح بعد التصريحات الأخيرة

علق أسطورة تشيلسي ومنتخب إنجلترا، جون تيري، على التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها محمد صلاح، بعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

واستنكر صلاح جلوسه على مقاعد بدلاء الفريق للمرة الثالثة على التوالي، مؤكدا أنه لا يقبل بهذا الوضع، مهاجما المدرب وإدارة ليفربول.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

وقال تيري في تصريحات نقلها موقع "givemesport": "صلاح أول من سيعترف إنه كان بعيدا عن مستواه هذا الموسم، لكنني أتفق معه أيضا، وأعتقد أنه استُخدم كبش فداء، فالكثير من لاعبي ليفربول لم يكونوا في أفضل حالاتهم مؤخرا".

وأضاف: "استبعاده لم يكن مجرد صدفة؛ إذا كان هناك لاعب واحد قادر على إهداء الفوز لليفربول فهو صلاح، لذا فإن قرار المدرب كان حاسما، وإظهار الاحترام للاعب من خلال توضيح أسباب الاستبعاد أمر بالغ الأهمية".

واختتم: "محمد صلاح ذكر أن علاقته مع المدرب لم تعد جيدة، مما يشير إلى أن سلوت لم يتحدث مع اللاعب حول سبب جلوسه بديلا، لذلك أظهر غضبه بعد المباراة".