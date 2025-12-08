بعثة الزمالك تصل البرازيل لبدء مشوار كأس العالم لسيدات الطائرة

وصلت بعثة الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" إلى البرازيل، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 9 إلى 14 ديسمبر الجاري.

وكان الجهاز الفني للفريق، بقيادة المدير الفني أحمد فتحي، قد أعلن القائمة الرسمية المشاركة في البطولة، والتي تضم: نورة عزمي، داليا المرشدي، سابين عابد، أيسل نديم، تقى الله مدحت، ندى مرجان، هنا تامر، فريدة الزرقا، مريم ثروت، مروة مجدي، مريم ممدوح، فريدة الحناوي، فرح العايدي، بالإضافة إلى المحترفة ماتيا ماجديك.

وترأس البعثة في البرازيل نيرة الأحمر، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

ويضم الجهاز الفني والإداري للفريق كلًا من:

أحمد فتحي مديرًا فنيًا

إكرامي هيكل مدربًا مساعدًا

أشرف عبدالعال مدربًا

نادر نشأت مخطط أحمال

إسلام علاء الدين محلل أداء

سمية ناجح أخصائي علاج طبيعي

هبة حسنين مديرًا إداريًا

ومن المنتظر أن يبدأ الفريق استعداداته مباشرة بعد الوصول، وسط طموحات بتقديم أداء مميز يمثل الكرة المصرية والعربية في الحدث العالمي الكبير.