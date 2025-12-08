"في دائرة الخطر".. هل يتجه نادي الزمالك لبيع خوان بيزيرا؟

"بالاتفاق مع المستثمر".. الغندور يثير الجدل بشأن ما يحدث مع محمد صلاح

في ظل الأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها نادي الزمالك، باتت فكرة بيع بعض اللاعبين الأجانب أحد السيناريوهات المطروحة للخروج من المأزق، خاصة مع تراكم المستحقات وبدء عددا من اللاعبين في اتخاذ خطوات لفسخ عقودهم بسبب عدم الحصول على مستحقاتهم.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن إدارة الزمالك، لم تستقر حتى الآن على القرار النهائي بشأن عرض خوان بيزيرا للبيع، لكن هناك عدة مؤشرات يمكن التوقف عندها:

اللاعبون الأجانب في دائرة الخطر

خلال الأيام الماضية، بدأ أكثر من لاعب أجنبي إجراءات فسخ التعاقد منهم "محمود بنتايك – صلاح مصدق – عبدالحميد معالي – عمر فرج"، وهو ما يكشف عن عجز مالي كبير قد يدفع الإدارة لإعادة النظر في ملفات بقية المحترفين.

وجود بيزيرا على قائمة اللاعبين أصحاب العقود المكلفة قد يجعله خيارًا مطروحًا للخروج من الأزمة.

قيمة بيزيرا التسويقية قد تغري الإدارة

بيزيرا يُعد من اللاعبين الذين يمتلكون قيمة تسويقية جيدة مقارنة بباقي المحترفين، ما يعني أن بيعه قد يوفر سيولة مالية تساعد النادي في سد جزء من التزامات الفترة الحالية.

عدم الاستفادة الفنية الكاملة

بعكس بعض اللاعبين الأساسيين، لم يحصل بيزيرا على دور كبير داخل الفريق مؤخرًا، وهو ما يجعل قرار بيعه – إن تم – أقل ضجيجًا من بيع لاعب مؤثر في التشكيل.

كل الخيارات مطروحة أمام الإدارة

في ظل الأزمة الدولية في الفيفا والمالية التي تضرب النادي، باتت الإدارة أمام خيارات صعبة، من بينها:

تقليص عدد الأجانب

بيع لاعبين ذوي قيمة مالية

إعادة هيكلة العقود

ومن ثم، فإن عرض بيزيرا للبيع يظل احتمالًا قائمًا إذا لم تستطع الإدارة توفير السيولة المطلوبة.