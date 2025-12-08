أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن التصريحات التي أدلى بها المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس، وضعت حدًا للجدل الدائر بشأن أزمة أرض النادي في مدينة السادس من أكتوبر، بعدما كشف الوزير أن قرار السحب جاء لأسباب إجرائية بحتة.

وقال المصدر إن تصريحات وزير الإسكان جاءت بمثابة الرد القاطع على المشككين الذين اتهموا مجلس إدارة الزمالك بأن الأرض تم سحبها بسبب استخدامها في أغراض غير مخصصة لها أو الدخول في مشروعات استثمارية وبناء مجمعات سكنية، مؤكداً أن تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وأضاف المصدر أن حديث الوزير أوضح الصورة كاملة، وأثبت أن مجلس إدارة الزمالك يعمل وفق الأطر القانونية والإدارية المتبعة، مشيراً إلى أن تأخر استكمال الإنشاءات ليس مسؤولية المجلس الحالي، لكنه في الوقت ذاته يبذل كل الجهود الممكنة لاستعادة الأرض بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة.

وأشار المصدر إلى أن المجلس يثق في حرص المسؤولين على دعم الزمالك ومراعاة مصلحته، مؤكداً أن تصريحات وزير الإسكان جاءت في توقيت بالغ الأهمية قبل ساعات من انعقاد الجمعية العمومية، وأنها دليل على أن المجلس الحالي يعمل لصالح النادي وجماهيره دون أي تقصير.