بعد سحب أرض أكتوبر.. الزمالك يدعو العمومية لبحث إنشاء فرع في أسيوط

تعقد الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك غدًا الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر 2025، في مقر القلعة البيضاء، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً، على أن يكون النصاب القانوني صحيحًا بحضور 10 آلاف عضو على الأقل من الأعضاء الذين يحق لهم الحضور.

أجندة الجمعية العمومية

من المقرر أن تتناول الجمعية العمومية عدة بنود مهمة، منها:

-التصديق على محضر الاجتماع السابق.

-مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية المنتهية 2024/2025.

استعراض برامج النشاط وخطة العمل المالي للسنة 2025/2026.

-اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية 2024/2025، والموازنة التقديرية للسنة الجديدة.

-اعتماد تقرير رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

فرع جديد وإعفاء الأعضاء

كما ستناقش الجمعية الموافقة على إنشاء فرع جديد للنادي في مدينة أسيوط الجديدة، ضمن خطة التوسعات التي أعدها مجلس الإدارة، والتي من المتوقع أن تسهم في تعزيز الوضع المالي للنادي.

بالإضافة إلى ذلك، ستنظر الجمعية في عدد من الاقتراحات المقدمة من مجلس الإدارة والأعضاء، ومنها طلبات نقل العضوية، وإسقاط عضوية 4 أعضاء وفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي.

وأكد مجلس إدارة الزمالك أنه لن يتم توقيع أي غرامات على الأعضاء في حال عدم حضور الجمعية، في خطوة تهدف إلى إزالة أي ضغوط على الأعضاء وتشجيع المشاركة الطوعية.