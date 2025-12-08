"إنقاذ لجزء من تاريخ مصر".. نجم الزمالك السابق يستغيث برئيس الجمهورية

وجَّه طارق السيد، نجم نادي الزمالك السابق، نداءً إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب فيه بالتدخل لإنهاء أزمة سحب أرض النادي في مدينة السادس من أكتوبر من جانب وزارة الإسكان، معتبرًا أن هذه الخطوة تهدد مستقبل القلعة البيضاء واستقرارها.

وقال السيد، في منشور عبر حسابه على موقع فيسبوك، إن نادي الزمالك لم يكن يومًا مجرد نادٍ رياضي، بل أحد أبرز ركائز القوة الناعمة المصرية ورمزًا جماهيريًا صنع البهجة ورفع اسم مصر في المحافل الأفريقية والدولية عبر عقود طويلة.

وأضاف أن الزمالك يمر حاليًا بـ"أقسى وأخطر أزماته"، مع تراكم أزمات متلاحقة تهدد وجوده واستمراره، مشيرًا إلى أن أخطر هذه الأزمات يتمثل في سحب أرض النادي في أكتوبر، الأمر الذي قد يزعزع استقرار النادي إداريًا وماليًا ويقوّض خططه المستقبلية.

وتابع نجم الزمالك السابق أن النادي يمثّل القطب الثاني للكرة المصرية إلى جانب النادي الأهلي، وأن اهتزاز مكانته يؤثر بصورة مباشرة على صورة الرياضة المصرية وقوتها الناعمة. وأوضح أن جماهير الزمالك لا تطلب امتيازات أو دعمًا خارج إطار القانون، وإنما فقط إنصاف النادي وإعادة حقه المشروع.

ووجّه السيد نداءه للرئيس بالتدخل لإعادة الأرض المخصصة للنادي في منطقة الشيخ زايد، حفاظًا على تاريخ الزمالك العريق وإسهاماته الرياضية والوطنية، مؤكدًا أن إنقاذ النادي اليوم يمثل حفاظًا على جزء أصيل من تاريخ الرياضة المصرية.

واختتم طارق السيد منشوره بالتأكيد على ثقته في حكمة القيادة السياسية وحرصها على حماية المؤسسات الرياضية الكبرى، قائلًا: "حفظ الله مصر وحفظ رياضتها وأنديتها العريقة".