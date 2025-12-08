"بيستعطف الجمهور".. القباني يفتح النار على أيمن الرمادي بسبب فيريرا

"بالاتفاق مع المستثمر".. الغندور يثير الجدل بشأن ما يحدث مع محمد صلاح

انتقد وائل القباني، نجم نادي الزمالك السابق، التصريحات التي أدلى بها مؤخرًا أيمن الرمادي، المدير الفني الحالي للبنك الأهلي والسابق للزمالك، بشأن دفاعه عن يانيك فيريرا المدير الفني الأسبق للفريق الأبيض.

وقال القباني خلال ظهوره في برنامج "الكلاسيكو" عبر قناة أون تايم سبورتس: "أيمن الرمادي ليس من حقه أن يدافع عن يانيك فيريرا بعد تصريحاته الأخيرة."

وأضاف: "الرمادي يحاول كسب استعطاف الجماهير… لا أفهم لماذا يتحدث في أمر لا يعنيه، خصوصًا أن أبناء النادي لم يردوا، فلماذا يرد هو؟".

وتابع القباني انتقاداته مؤكدًا أن الرمادي تجاوز حدود المسموح: "الرمادي تحدث في أمور من داخل الغرف المغلقة، وهذا لا يجوز… ووقع في نفس الخطأ الذي وقع فيه فيريرا من قبل."