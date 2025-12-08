قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة المنتجة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"المخدرات الكبرى"، إلى جلسة 21 ديسمبر لضم تقارير الطب الشرعي .

ودفع محامي سارة خليفة خلال مرافعته ببطلان اعترافاتها في التحقيقات، موضحًا أن موكلته أُكرهت على كتابة اعترافات داخل "كشكول" ضُبط ضمن أحراز القضية. وأكد أن تلك الاعترافات انتُزعت منها تحت ضغط وإكراه، مطالبًا باستبعادها من ملف القضية.

وخاطبت سارة هيئة المحكمة من داخل القفص قائلة:"أنا اتعذبت.. وأُكرهت على كتابة الاعترافات الموجودة في الكشكول.. وطلبوا مني أكتب أرقام وأسماء.. أنا مش عايزة غير العدل."

وطلب دفاعها عرضها على مصلحة الطب الشرعي لبيان ما إذا كانت قد تعرضت لأي صور من الإكراه أو التعذيب وقت تدوين الاعترافات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأظهرت تحقيقات النيابة العامة دور سارة خليفة داخل التشكيل العصابي، إذ تبين أنها كانت مسؤولة عن ضخ الأموال وإدارة عمليات التمويل، بالإضافة إلى عقد اجتماعات خارج البلاد مع المتهمين الأول والثاني لتنسيق جلب المواد الأولية المستخدمة في تصنيع المخدرات.

كما كشفت التحقيقات أن المتهم السابع محمد خليفة يعد أحد المسؤولين الرئيسيين عن عمليات التصنيع، حيث تولى تنفيذ طرق تجهيز المواد المخدرة وفقًا لتوجيهات المتهمين من الأول حتى الثالث.

وأوضحت التحقيقات أن "محمد خليفة" والمتهمين الخامس والسادس أجروا اختبارات على المواد المخدرة بعد تصنيعها، من خلال تقديمها لمتعاطين لقياس تأثيرها، فضلًا عن مسؤوليتهم عن عمليات التعبئة والتخزين داخل وحدة سكنية استأجرها المتهم السادس لهذا الغرض.

كما كشفت التحقيقات عن علاقة ارتباط جمعت سارة خليفة بأحد مؤسسي التشكيل العصابي، حيث أقرت خلال استجوابها أنها تعرّفت عليه داخل عيادة التجميل الخاصة بها أثناء حصوله على جلسة، وادعى وقتها عمله في المقاولات وممارسة الرياضة. وأوضحت أنه أبدى إعجابه بها وارتبطا عاطفيًا لفترة قبل أن تلاحظ تغيّر سلوكه ومحاولته فرض سيطرته عليها، مما دفعها للابتعاد، إلا أنه واصل ملاحقتها عقب ارتباطها رسميًا بشخص آخر.

وبفحص هاتف المتهمة، عُثر على مقاطع مسجّلة داخل أحد التطبيقات، تضمنت مشاهد اعتداء على شخص داخل منزلها. وأقرت المتهمة بأن التصوير تم داخل غرفة نومها، وأن الصوت النسائي الظاهر يعود لها. وذكرت أن الشخص الظاهر في المقاطع يعمل لديها سابقًا كسائق، وأن خلافات مادية نشبت بينه وبين آخرين أدت إلى وقوع مشادات داخل منزلها، بعد دخوله الشقة مستغلًا احتفاظه بمفتاحها أثناء سفرها، قبل أن تتطور الواقعة إلى تصوير المقاطع المضبوطة.

