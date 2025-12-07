رئيس الزمالك السابق يهاجم شيكابالا: "أنت معندكش خبرة عشان تتكلم"

تدخل الأهلي.. محامي رمضان صبحي يصدر بيانًا لكشف تطورات جديدة حول القضية

انتقد كمال درويش، رئيس نادي الزمالك الأسبق، التصريحات التي أدلى بها محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق السابق، ضد مجلس الأبيض الحالي، موجهاً له انتقادات حادة تتعلق بقدراته الإدارية.

وقال درويش في تصريحات لبرنامج "لعبة والتانية" مع الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: "شيكابالا معندوش القدرة على التفكير في إدارة المؤسسات".

وأضاف: "شيكابالا أسطورة كبيرة ولاعب مميز، لكنه لا يمتلك أي خبرات إدارية أو معرفة باقتصاديات الأندية الكبرى مثل نادي الزمالك".

وتابع رئيس الزمالك الأسبق حديثه قائلاً: "لابد من تكاتف الجميع حول النادي، سواء فيما يتعلق بعودة الأرض أو إيجاد أرض بديلة، بالإضافة إلى دعم الملايين من جماهير الزمالك للنادي. نحن نتحدث عن حلول وليس سلبيات، ويجب أن نبحث عن طرق لإنقاذ الزمالك".