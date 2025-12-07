إعلان

رئيس الزمالك السابق يهاجم شيكابالا: "أنت معندكش خبرة عشان تتكلم"

كتب : محمد خيري

04:38 م 07/12/2025
انتقد كمال درويش، رئيس نادي الزمالك الأسبق، التصريحات التي أدلى بها محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق السابق، ضد مجلس الأبيض الحالي، موجهاً له انتقادات حادة تتعلق بقدراته الإدارية.

وقال درويش في تصريحات لبرنامج "لعبة والتانية" مع الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: "شيكابالا معندوش القدرة على التفكير في إدارة المؤسسات".

وأضاف: "شيكابالا أسطورة كبيرة ولاعب مميز، لكنه لا يمتلك أي خبرات إدارية أو معرفة باقتصاديات الأندية الكبرى مثل نادي الزمالك".

وتابع رئيس الزمالك الأسبق حديثه قائلاً: "لابد من تكاتف الجميع حول النادي، سواء فيما يتعلق بعودة الأرض أو إيجاد أرض بديلة، بالإضافة إلى دعم الملايين من جماهير الزمالك للنادي. نحن نتحدث عن حلول وليس سلبيات، ويجب أن نبحث عن طرق لإنقاذ الزمالك".

كمال درويش شيكابالا الزمالك نادي الزمالك رئيس الزمالك السابق

