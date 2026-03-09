إعلان

إزالة لافتات "الفن مش رسالة" من شوارع الإسكندرية بعد موجة انتقادات (صور)

كتب : محمد البدري , محمد عامر

03:40 م 09/03/2026 تعديل في 03:41 م

إزالة لافتات الفن مش رسالة من شوارع الإسكندرية

بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، اليوم الإثنين، حملة موسعة لإزالة لافتات الحملة الإعلانية المثيرة للجدل "الفن مش رسالة" من شوارع وميادين المدينة، وذلك استجابةً لموجة الانتقادات والرفض الواسع التي طالبت بإزالتها خلال الساعات الماضية.

تحرك فوري لإنهاء أزمة الإعلانات

وجاءت هذه التحركات رسميا عقب توجيهات الجهات المختصة في محافظة الإسكندرية، بمراجعة مضمون الحملة ومدى توافقها مع القيم المجتمعية.

وشهدت مناطق سموحة، ومحطة الرمل، والكورنيش، بنطاق حي شرق وحي وسط، قيام معدات الأحياء وعمال الإشغالات بإزالة اللوحات الإعلانية الضخمة التي حملت العبارة التي أثارت الجدل وشغلت الرأي العام في الإسكندرية.

حماية الهوية الثقافية للإسكندرية

وكانت الحملة قد أثارت عاصفة من الاستياء بين المثقفين والفنانين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا مضمونها هجوماً على دور الفن التنويري وتاريخ الإسكندرية الإبداعي.

وأوضحت مصادر مسؤولة بالمحافظة أن قرار الإزالة جاء لفرض الانضباط على هذا القطاع من سوق الإعلانات والتأكد من عدم بث رسائل قد يساء فهمها أو تصطدم بالهوية الثقافية للمجتمع.

وتستمر الحملة الميدانية حتى التأكد من خلو كافة طرق وكباري المحافظة من هذه اللافتات، وسط إشادة واسعة بسرعة استجابة الأجهزة التنفيذية لمطالب المواطنين.

