

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام ضابطي شرطة بتهديده بإلحاق الأذى به لإجباره على الانفصال عن زوجته بالغربية.

انتحال صفة ضباط شرطة لإجبار شاب على الانفصال عن زوجته

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص أمكن تحديد صاحب الحساب (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة قطور )، وبسؤاله قرر بوجود خلافات أُسرية بينه وزوجته محرر بشأنها قضايا متداولة أمام القضاء ، وورود إتصالين هاتفيين لوالده زعم خلالهما المُتصلان كونهما ضابطي شرطة وهدداه بإلحاق الأذى به وأسرته في حالة عدم إنفصال نجله عن زوجته.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب واقعة إنتحال الصفة (مقيم بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية) وبمواجهته قرر بإتصاله بوالد الشاكى مرتين وإنتحاله صفة ضابطى شرطة وتهديده ونجله "الشاكى" على النحو المشار إليه لإجبار الأخير على الإنفصال عن زوجته لإرتباطه بعلاقة عاطفية بها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

