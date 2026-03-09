جدد رجل الأعمال الإماراتي، خلف الحبتور، انتقاداته اللاذعة إلى الإدارة الأمريكية، معتبرًا أنها أدخلت المنطقة كلها في "هذا التصعيد الخطير" دون أن تستشير من تسميهم "حلفاءها" في المنطقة.

وقال الحبتور عبر حسابه على فيسبوك اليوم الإثنين: "‏سمعت تصريحات السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، التي يدعو فيها دول مجلس التعاون الخليجي إلى دخول هذه الحرب، ويقول فيها أننا نتعرض للضرب أيضاً وأن علينا أن ننضم إلى القتال.. وأقول له بوضوح: نحن نعرف تماماً لماذا نتعرض للضرب، ونعرف أيضاً من أدخل المنطقة كلها في هذا التصعيد الخطير دون أن يستشير من يسميهم "حلفاءه" في المنطقة".

وشدد على أن "القرارات الأمريكية المتسرعة هي التي ورّطت المنطقة في حرب لم تكن شعوبها طرفاً في اتخاذ قرارها، ولم يُستشر فيها حلفاؤها المحليون قبل إطلاقها".

ومضى الحبتور قائلًا: "‏نحن لا ننكر الخطر الإيراني على المنطقة، وقد ظهر ذلك بوضوح في الأيام الأخيرة. نحن لا نثق بإيران. لكن هذه لعبة قذرة تتصارع فيها قوى عدة على حساب منطقتنا، ولا شرف فيها ولا شفافية.. في هذا المشهد، إيران وإسرائيل والولايات المتحدة تتحرك جميعها وفق مصالحها الخاصة، وليس وفق مصلحة شعوب الدول العربية الشرق أوسطية".

وأضاف: "نقولها بوضوح: لن ندخل هذه الحرب لنخدم مصالح الآخرين، ولن نضحي بأبنائنا في صراع كان يمكن تجنبه بالدبلوماسية وبالحلول السياسية.. نحن نقدر حياة أبنائنا، ولا نتعامل مع أرواحهم على أنها "أضرار جانبية" كما يفعل البعض".

وأوضح الحبتور أنه "إذا كان الرئيس دونالد ترامب والسيناتور غراهام مستعدين للمخاطرة ببلدهم وبأرواح الأمريكيين من أجل مصالح إسرائيل، فهذا خيارهم هم.. أما نحن فلن نفعل الشيء نفسه".

وقال الحبتور: "السيناتور غراهام يقول إنهم "حلفاء العرب" وأننا بحاجة إلى ونستفيد من حماية الولايات المتحدة.. وأنا أقول له: نحن لا نحتاج إلى حمايتكم.. كل ما نريده منكم هو أن تُبقوا أذاكم بعيداً عنا".

واعتبر رجل الأعمال الإماراتي البارز أن "غراهام سيناتور في مجلس الشيوخ الأمريكي، لكن من يسمع تصريحاته قد يظن أنه عضو في الكنيست الإسرائيلي، لأنه يدافع عن مصالح إسرائيل أكثر مما يدافع عن مصالح الشعب الأمريكي نفسه".

واختتم رسالته قائلًا: "‏نحن نريد السلام والاستقرار. لن نقبل أن يُفرض علينا طريق الحرب، ولن نقبل أن نكون وقوداً في معارك الآخرين".

وهذه ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها الحبتور إدارة ترامب، إذ سبق وقال عبر حسابه على فيسبوك: "الرئيس دونالد ترامب.. سؤال مباشر: من أعطاك القرار لزجّ منطقتنا في حرب مع ‫إيران‬؟ وعلى أي أساس اتخذت هذا القرار الخطير؟".

واعتبر الحبتور أن ترامب وضع دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية "في قلب خطرٍ لم تختَرْه"، مضيفًا: "الحمد لله، نحن أقوياء وقادرون على الدفاع عن أنفسنا، ولدينا جيوش ودفاعات تحمي أوطاننا، لكن السؤال يبقى: من سمح لك بأن تحول منطقتنا لساحة حرب؟".

