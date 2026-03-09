أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، تصنيف جماعة الإخوان في السودان كـ"‌منظمة ‌إرهابية ‌عالمية مصنفة بشكل خاص".

وتعتزم الوزارة في بيان، اليوم الإثنين، تصنيف إخوان السودان كـ"منظمة إرهابية أجنبية" اعتبارا من ‌16 مارس الجاري.

وفي يناير الماضي، أدرجت الولايات المتحدة فروع جماعة الإخوان في كل من مصر ولبنان والأردن على قائمة الإرهاب العالمي.

وسيترتب على هذه الخطوة، التي بدأتها واشنطن رسميا منذ بداية العام، فرض عقوبات وتقييد حركة أموالها.