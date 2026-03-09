إعلان

أمريكا تصنف "إخوان السودان" منظمة إرهابية عالمية

كتب : أحمد جمعة

03:48 م 09/03/2026

وزارة الخارجية الأميركية

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، تصنيف جماعة الإخوان في السودان كـ"‌منظمة ‌إرهابية ‌عالمية مصنفة بشكل خاص".

وتعتزم الوزارة في بيان، اليوم الإثنين، تصنيف إخوان السودان كـ"منظمة إرهابية أجنبية" اعتبارا من ‌16 مارس الجاري.

وفي يناير الماضي، أدرجت الولايات المتحدة فروع جماعة الإخوان في كل من مصر ولبنان والأردن على قائمة الإرهاب العالمي.

وسيترتب على هذه الخطوة، التي بدأتها واشنطن رسميا منذ بداية العام، فرض عقوبات وتقييد حركة أموالها.

