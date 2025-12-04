بالأسماء.. 8 وجوه جديدة في مران الزمالك وتأجيل تصعيد "عبدالعزيز"

قرّر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة أحمد عبدالرؤوف، تصعيد 8 لاعبين من قطاع الناشئين للمشاركة في تدريبات الفريق اليوم، وذلك في ظل الغيابات العديدة التي يعاني منها الفريق خلال الفترة الحالية بسبب انضمام عدد من اللاعبين للمنتخبات، بالإضافة إلى الإصابات.

ويستعد الزمالك، لمواجهة نظيره كهرباء الإسماعيلية، المقرر له يوم 9 ديسمبر الجاري في بطولة كأس عاصمة مصر .

وجاءت قائمة اللاعبين الناشئين الذين تم تصعيدهم على النحو التالي:

محمد عبد الفتاح – حارس مرمى مواليد 2005

هشام فؤاد – مدافع مواليد 2005

يوسف الطباخ – مدافع مواليد 2009

محمد إبراهيم – باك رايت مواليد 2005

يوسف فرنسي – لاعب وسط مواليد 2005

محمد حمد – لاعب وسط مواليد 2008

أحمد صفوت – صانع ألعاب مواليد 2009

أنس وائل – وينج رايت مواليد 2005

ويهدف الجهاز الفني من خطوة تصعيد الناشئين إلى تجهيز العناصر الشابة ومنحهم فرصة الاحتكاك والمشاركة في تدريبات الفريق الأول، تحسبًا للاستعانة بهم خلال الفترة المقبلة حال الحاجة إليهم.

وأوضح مصدر مطلع، أن أحمد عبد الرؤوف طلب تصعيد عمر عبد العزيز لتدريبات الفريق الأول، ولكن تم التأجيل من جانب إدارة الكرة لحين الانتهاء من تجديد عقده الذي يمتد لنهاية الموسم الحالي.