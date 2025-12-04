كشف رضا البلتاجي، رئيس قطاع الناشئين بنادي أبو قير للأسمدة، تفاصيل الحادث المؤسف الذي تعرض له فريقه خلال مباراته مع الترسانة، مشيرًا إلى أن المشاجرة التي حدثت بين اللاعبين كانت كارثية.

وأوضح رضا البلتاجي، خلال تصريحات في برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، أن الحادث أسفر عن إصابة بالغة لمدرب حراس الفريق، حيث تعرض لإصابة خطيرة تم نقله على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج الفوري.

وأكد البلتاجي أن مدرب حراس مرمى نادي أبو قير للأسمدة تعرض لكسر مضاعف في عظمة الأنف، وهو ما تطلّب نقله إلى المستشفى فورًا لتلقي العلاج، كما تعرض أحد مدافعي الفريق لإصابة أخرى استدعت خياطة الجرح بأربعة غرز.

وأشار البلتاجي إلى أن طارق حسانين، رئيس نادي الترسانة، أجرى اتصالًا معه للاعتذار عما وقع في المباراة، مؤكدًا أنه اتخذ قرارات حاسمة بحق اللاعب الذي تسبب في الحادث، حيث تم إيقافه وتحويله للتحقيق، كما أكد أن حسانين أبلغه بأن نادي الترسانة سيتحمل كافة تكاليف العملية الجراحية التي خضع لها مدرب الحراس.

وفي تعليقه على الاعتذار، قال البلتاجي إنه احترم البيان الصادر عن نادي الترسانة، وتقبل اعتذار رئيس النادي، مؤكدًا أنه تم حل الموضوع بشكل ودي.