25 صورة لصلاة الجنازة على السباح يوسف محمد ببورسعيد

أول تعليق من والدة السباح يوسف محمد بعد وفاته

أدى المئات من سكان محافظة بورسعيد، صلاة الجنازة فجر اليوم الخميس الموافق 4 ديسمبر الجاري، على السباح الراحل يوسف محمد لاعب نادي الزهور.

ورحل يوسف عن عالمنا أول أمس الثلاثاء، بعد غرقه خلال مشاركته في بطولة الجمهورية تحت 12 عاما، التي أقيمت في ستاد القاهرة.

وحضر المئات من المواطنين إلى مسجد الكريم في بورسعيد، لتأدية صلاة الجنازة على الراحل، وسط حالة من الحزن الشديد والصدمة على الكثير من المتواجدين وبشكل خاص على أفراد أسرته.

وكانت والدة الراحل، أكدت في تصريحات تليفزيونية عبر قناة صدى البلد، أن نجلها نزل إلى السباق بوقت كافٍ، أنه نزل إلى السباق ولم يكن يعاني من أي شيء وكان بحالة جيدة. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

والجدير بالذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، كان قرر إحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق.

