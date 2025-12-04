مباريات الأمس
25 صورة لصلاة الجنازة على السباح يوسف محمد ببورسعيد

كتب - يوسف محمد:

05:58 ص 04/12/2025
    صلاة الجنازة على السباح يوسف محمد (18)
    صلاة الجنازة على السباح يوسف محمد (22)
    صلاة الجنازة على السباح يوسف محمد (19)
    صلاة الجنازة على السباح يوسف محمد (21)
    صلاة الجنازة على السباح يوسف محمد (15)
    صلاة الجنازة على السباح يوسف محمد (17)
    صلاة الجنازة على السباح يوسف محمد (12)
    صلاة الجنازة على السباح يوسف محمد (16)
    صلاة الجنازة على السباح يوسف محمد (20)
    صلاة الجنازة على السباح يوسف محمد (13)
    صلاة الجنازة على السباح يوسف محمد (14)
    صلاة الجنازة على السباح يوسف محمد (11)
    صلاة الجنازة على السباح يوسف محمد (9)
    صلاة الجنازة على السباح يوسف محمد (10)
    صلاة الجنازة على السباح يوسف محمد (6)
    صلاة الجنازة على السباح يوسف محمد (3)
    يوسف محمد سباح الزهور
    يوسف محمد سباح الزهور
    وفاة يوسف محمد سباح الزهور
    صلاة الجنازة على السباح يوسف محمد (2)
    صلاة الجنازة على السباح يوسف محمد (5)
    صلاة الجنازة على السباح يوسف محمد (4)
    صلاة الجنازة على السباح يوسف محمد (7)
    صلاة الجنازة على السباح يوسف محمد (8)

أدى المئات من سكان محافظة بورسعيد، صلاة الجنازة فجر اليوم الخميس الموافق 4 ديسمبر الجاري، على السباح الراحل يوسف محمد لاعب نادي الزهور.

ورحل يوسف عن عالمنا أول أمس الثلاثاء، بعد غرقه خلال مشاركته في بطولة الجمهورية تحت 12 عاما، التي أقيمت في ستاد القاهرة.

وحضر المئات من المواطنين إلى مسجد الكريم في بورسعيد، لتأدية صلاة الجنازة على الراحل، وسط حالة من الحزن الشديد والصدمة على الكثير من المتواجدين وبشكل خاص على أفراد أسرته.

وكانت والدة الراحل، أكدت في تصريحات تليفزيونية عبر قناة صدى البلد، أن نجلها نزل إلى السباق بوقت كافٍ، أنه نزل إلى السباق ولم يكن يعاني من أي شيء وكان بحالة جيدة. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

والجدير بالذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، كان قرر إحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق.

يوسف محمد سباح الزهور وفاة سباح الزهور جنازة سباح الزهور وفاة السباح يوسف محمد

