أول تعليق من والدة السباح يوسف محمد بعد وفاته

كتب- محمد عبدالهادي:

كشفت فاتن إبراهيم، والدة الطفل الراحل يوسف محمد، عن تفاصيل جديدة وصادمة بشأن وفاة نجلها خلال مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة، مؤكدة حدوث تقصير كبير في إجراءات الإنقاذ داخل مجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة.

وبحسب رواية الأم خلال مداخلتها في قناة صدي البلد: "يوسف كان من أبرز السباحين في مرحلته العمرية، وشارك في السباق بكامل جاهزيته ووصل إلى الاستاد قبل المنافسات بساعه ونصف".

وتروي الأم أنه رغم وجود نحو 20 حكمًا وأفراد الإنقاذ على جانبي المسبح، لم ينتبه أحد لسقوط ابنها في القاع.

وأضافت:" أحد المتسابقين نبه الحكمة بوجود شخص غارق، لكنها ردت عليه بأنه لا يوجد أحد، قبل أن يتضح لاحقًا وجود يوسف في قاع الحمام لمدة تُقدَّر بنحو 10 دقائق".

وأشارت فاتن إبراهيم : "الحكام منحوا استراحة لمدة 7 دقائق بينما كان الطفل لا يزال في قاع المسبح دون ملاحظة من أي مسؤول، مؤكدة أن ضعف الإضاءة زاد من صعوبة رؤية ما يحدث داخل المياه".

وتابعت: " عملية الإنقاذ تمت في ظل غياب تجهيزات طبية أساسية، موضحة أن سيارة الإسعاف كانت خالية من الطاقم الطبي، وأنه – وفقًا للوائح المعتمدة – كان يجب توافر أجهزة الإنعاش القلبي والرئوي داخل موقع البطولة".

وواصلت : "يوسف تم نقله دون وجود طبيب داخل سيارة الإسعاف، وأنه وصل إلى مستشفى دار الفؤاد دون نبض، ورغم محاولات الإنعاش المتكررة، التي توقّف خلالها القلب أربع مرات، فإن حالته لم تستجب".

واختتمت والدة الطفل حديثها بالتأكيد على مطالبتها بمحاسبة جميع المسؤولين عن الواقعة، بمن فيهم الحكام، وفريق الإسعاف، واللجنة الطبية، وإدارة اتحاد السباحة، داعية وزير الشباب والرياضة للتدخل لضمان حصول ابنها على حقه.